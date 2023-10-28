ХАМАС выразил готовность к немедленному обмену пленными с Израилем

«Мы готовы немедленно заключить сделку по обмену, которая включает освобождение всех заключенных в оккупационных тюрьмах в обмен на освобождение всех заложников, удерживаемых сопротивлением», - сказано в заявлении.

В секторе Газа удерживают от 200 до 250 заложников. В тюрьмах Израиля находится около шести тысяч палестинцев.

ХАМАС заявил, что воспринимает всех людей с двумя паспортами как израильтян. Представители многих государств обращались к палестинскому движению с просьбой освободить людей, удерживаемых в секторе Газа, в том числе и россиян. Палестинское движение отнеслось более положительно к запросу из России. ХАМАС заявил о готовности отпустить восемь граждан РФ , списки движению передали из МИД России.