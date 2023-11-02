ХАМАС выпустит из сектора Газа 400 американцев

Через наземный переход пропустят держателей иностранных паспортов. Власти сектора Газа составили список из 596 имен иностранцев и лиц с двойным гражданством. Большинство из них американцы, 400 человек. Остальные получили гражданство Бельгии, Азербайджана, Бахрейна, Нидерландов, Венгрии, Южной Кореи и Швейцарии.

КПП «Рафах» открыли 1 ноября. В первый день могли эвакуироваться граждане восьми стран , а именно Австралии, Болгарии, Австрии, Иордании, Чехии, Индонезии, Финляндии и Японии. Посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что из анклава вывезут 600 россиян.

* Соцсеть Facebook запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.