ХАМАС выпустит из сектора Газа 400 американцев
Через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом смогут пройти еще почти 600 иностранцев, в том числе 400 американцев. Пограничная служба сектора Газа опубликовала в Facebook* список людей, которые эвакуируются 2 ноября, сообщил ТАСС.
Через наземный переход пропустят держателей иностранных паспортов. Власти сектора Газа составили список из 596 имен иностранцев и лиц с двойным гражданством. Большинство из них американцы, 400 человек. Остальные получили гражданство Бельгии, Азербайджана, Бахрейна, Нидерландов, Венгрии, Южной Кореи и Швейцарии.
КПП «Рафах» открыли 1 ноября. В первый день могли эвакуироваться граждане восьми стран , а именно Австралии, Болгарии, Австрии, Иордании, Чехии, Индонезии, Финляндии и Японии. Посол в Израиле Анатолий Викторов заявил, что из анклава вывезут 600 россиян.
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