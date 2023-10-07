ХАМАС выпустит 150 ракет по Тель-Авиву в ответ на обстрел здания в секторе Газа

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«В ответ на обстрел жилой башни в центре Газы бригады „Аль-Кассам“ в настоящее время наносят крупный ракетный удар, выпустив 150 снарядов по Тель-Авиву», - говорится в сообщении.

В Тель-Авиве звучат сирены, сообщило РИА «Новости». В городе раздаются взрывы, слышна работа систем ПВО.

Самолеты Армии обороны Израиля атаковали многоэтажные здания в секторе Газа, где находилась военная инфраструктура членов ХАМАС. Истребители ЦАХАЛ разбомбили дом лидера движения. Израильская армия продемонстрировала, как готовит самолеты для удара по сектору Газа.

Минэнерго Израиля сообщило о прекращении поставок электроэнергии в сектор Газа. В министерстве энергетики заявили, что двухсторонние отношения не будут прежними.