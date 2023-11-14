ХАМАС сообщил об убийстве 7 израильских военных в секторе Газа

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Бойцы «Аль-Кассам» атаковали бронетранспортер ЦАХАЛ и танк снарядами «Ясин 105» с близкого расстояния к северу от города Газа. Во время удара погибли семь израильские солдат.

На прошлой неделе военное крыло ХАМАС атаковало крупный портовый город Ашдод в Израиле. Местные власти объявили воздушную тревогу.

Группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», которая является боевым крылом палестинского движения ХАМАС, также сообщила о нанесении ракетного удара по Тель-Авиву. Атаке подверглась городская агломерация Гуш-Дан.

Обострение палестино-израильского конфликта началось 7 октября после того, как боевики ХАМАС выпустили по территории Израиля тысячи ракет. В ответ ЦАХАЛ объявил контртеррористическую операцию «Железные мечи» и стал наносить ответные удары.