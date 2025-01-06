06 января 2025, 11:32

ХАМАС согласился освободить 34 заложника в рамках сделки по прекращению огня в Газе

Global Look Press
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Палестинское движение ХАМАС согласилось освободить 34 заложника из представленного Израилем списка в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщил телеканал Asharq со ссылкой на источник в организации.

Список соответствует критериям, согласованным на последнем раунде переговоров. ХАМАС потребуется около недели, чтобы точно определить, живы заложники из перечня или нет.

Накануне движение утвердило список имен 34 заложников, которых готово освободить в рамках соглашения по Газе. Однако советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман, что власти не получили от ХАМАС перечень, сообщил RT.

Ранее движение опубликовало ролик с израильской заложницей. На кадрах девушка просила ЦАХАЛ покинуть районы сектора Газа, где боевики удерживают пленных. Переговоры о прекращении огня в секторе Газа могут возобновиться в Катаре, сообщил сайт kp.ru.

Израиль Переговоры Конфликт Израиля и Палестины
06 января 2025, 11:37
Четыре человека погибли, 32 пострадали при падении автобуса в ущелье в Индии
Global Look Press
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Четыре человека погибли, еще 32 пострадали в результате падения автобуса в ущелье на юго-западе Индии. Об этом сообщило издание The Hindu.

Авария произошла утром 6 января на национальной трассе Коттаракара - Диндигул, которая проходит через округ Идукки в штате Керала. Предположительно, у машины отказали тормоза. Пострадавших доставили в больницу.

Как сообщил RT , автобус упал в ущелье глубиной 200 метров. Поисково-спасательная операция продолжается. Подробности происшествия выясняются.

Ранее туристический автобусом попал в ДТП в Карелии, пострадали 15 человек. Транспортное средство съехало в кювет и опрокинулось.

Всего в салоне автобуса находились 43 пассажира и два водителя. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Индия Автобусы
06 января 2025, 09:54
Более 100 «городских бандитов» казнили в африканской стране
Unsplash
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В Демократической Республике Конго казнили 102 «городских бандита» за неделю. Еще предстоит уничтожить 70 членов криминальных группировок, сообщило Associated Press.

Мужчины в возрасте от 18 до 35 лет были вооруженными грабителями. Их казнили на север-западе Конго в тюрьме Ангенга. В конце декабря лишили жизни 45 бандитов, еще 57 преступников казнили в течение прошедших 48 часов.

Решение местных властей о смертной казни вызвало разногласия. Некоторые поприветствовали меру как средство восстановления безопасности и порядка в городах. Других обеспокоили риски нарушения прав человека.

В США заключенный Аарон Брайан Ганчес , приговоренный к высшей мере наказания, попросил Верховный суд Аризоны казнить его раньше назначенной даты, сообщил RT.

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По данным Ura.ru , в Иране смертная казнь грозит певице Парасту Ахмади. Исполнительница выступила с оголенными плечами и без хиджаба.

Смертная казнь
06 января 2025, 09:47
Аэропорты в трех городах Узбекистана закрыли из-за тумана
Unsplash
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Из-за сильного тумана аэропорты в трех городах Узбекистана — Нукусе, Ургенче и Фергане — временно закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе АО Uzbekistan Airports.

Из-за сильного тумана аэропорты в трех городах Узбекистана - Нукусе, Ургенче и Фергане - временно закрыли. Об этом сообщили в пресс-службе АО Uzbekistan Airports.

«Густой туман с раннего утра окутал Нукус, Ургенч и Фергану. В связи с неблагоприятными погодными условиями в аэропортах введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», - отметили в пресс-службе.

Рейс HY-9638 авиакомпании Uzbekistan Airways, выполнявший рейс по маршруту Санкт-Петербург - Ургенч, приземлился на запасном аэродроме в Бухаре.

Рейсы HY-51 и HY-52 по маршруту Ташкент - Ургенч и Ургенч - Ташкент задержали. По предварительной информации, самолет вылетит из Ташкента в Ургенч в 12:00. Обратный рейс, предположительно, отправится в 14:15. Рейс HY-11 авиакомпании Uzbekistan Airways, следующий по маршруту Ташкент - Нукус, также задерживается до 11:30 по местному времени.

Туман стал причиной введения в воздушной гавани Ферганы ограничений на прием воздушных судов, но позже их сняли. В штатном режиме работает и аэропорт Ургенч - сняты ограничения на прием и выпуск самолетов.

Накануне более 20 рейсов задержали в аэропорту Пулково. Многим пассажирам пришлось ждать посадки несколько часов. Как сообщал сайт kp.ru , В столице Удмуртии приземлились два самолета из Москвы, которые из-за введенных в аэропорту Ижевска ограничений были вынуждены уйти на запасной аэропорт.

Узбекистан
06 января 2025, 09:20
Глава МИД Франции прокомментировал скандал с отказом лидеров Сирии пожать руку Бербок
Global Look Press
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Целью совместной поездки в Сирию дипломатов из Германии и Франции были диалог с новой властью, обсуждение угроз от боевиков «Исламского государства»* и риск распространения оружия в регионе. Об этом RTL заявил французский министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро.

Он прокомментировал отказ новых властей Сирии пожимать руку его немецкой коллеге Анналене Бербок.

«Хотел бы я, чтобы [глава администрации Сирии] Ахмед аль-Шараа пожал руку моей немецкой коллеге? Ответ - да. Было ли это целью моей поездки? Ответ - нет», - рассказал дипломат.

Министр подчеркнул, что на первый план перед ним встали вопросы безопасности, а не жесты. По его словам, западная делегация дала новому сирийскому правительству «очень жесткие сигналы» об ожиданиях Германии и Франции в плане политического перехода и восстановления Сирии.

Ранее новые власти Сирии убрали силуэт Бербок на фотографиях с переговоров в Дамаске , сообщил RT.Сенатор Алексей Пушков с иронией отметил, что на главу немецкого МИД на Ближнем Востоке опустился густой туман.

*Запрещенная в России террористическая организация.

Германия Сирия Франция Захват власти в Сирии

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