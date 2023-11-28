ХАМАС согласился обменять 20 заложников на два дополнительных дня прекращения огня

Списки с израильскими пленными уже передали сторонам, заявили дипломаты. За четыре дня прекращения огня в анклаве боевики освободили 69 заложников. Израильская сторона также выпустила из мест содержания 150 палестинских узников.

Ранее глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын провел переговоры с ХАМАС и передал участникам движения запросы ряда стран по освобождению заложников. Он провел четыре встречи с представителями палестинской организации, сообщил RT.

По информации Красного Креста, ХАМАС удерживал заложников прямо в зоне боев. Из-за этого гуманитарные организации не имели доступа к пленникам, что значительно затрудняло их работу. Директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони назвал нетипичным такое размещение заложников.