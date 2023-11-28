28 ноября 2023, 14:10

ХАМАС согласился обменять 20 заложников на два дополнительных дня прекращения огня

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Палестинское движение ХАМАС выразило готовность отпустить 20 израильских заложников в обмен на два дополнительных дня перемирия в секторе Газа. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари, сообщил телеканал Al Jazeera.

Списки с израильскими пленными уже передали сторонам, заявили дипломаты. За четыре дня прекращения огня в анклаве боевики освободили 69 заложников. Израильская сторона также выпустила из мест содержания 150 палестинских узников.

Ранее глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын провел переговоры с ХАМАС и передал участникам движения запросы ряда стран по освобождению заложников. Он провел четыре встречи с представителями палестинской организации, сообщил RT.

По информации Красного Креста, ХАМАС удерживал заложников прямо в зоне боев. Из-за этого гуманитарные организации не имели доступа к пленникам, что значительно затрудняло их работу. Директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони назвал нетипичным такое размещение заложников.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
28 ноября 2023, 15:02
Украинские власти захотели «переименовать» населенные пункты в Крыму
Unsplash
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На Украине захотели «переименовать» населенные пункты Крыма. Им планируют дать названия на крымскотатарском языке, сообщили в пресс-службе Минреинтеграции страны.

Этот вопрос обсудили на заседании Национальной комиссии по вопросам крымскотатарского языка.

«Подготовка этого решения продолжается во исполнение закона», - заявили в украинском ведомстве.

Там уточнили, что сейчас идет процесс согласования механизмов, которые позволят использовать написание топонимов с применением латинского алфавита в научных трудах, при изготовлении карт и на дорожных знаках.

Мэр Киева Виталий Кличко признал, что регионы, которые находятся под контролем российской стороны, уже не принадлежат Украине, сообщил RT.

Европейский парламент ранее опубликовал карту, на которой Крым указали как территорию РФ. Однако позже в ЕП извинились и пообещали разместить «исправленную» версию.

Крым Россия Украина
28 ноября 2023, 14:20
Послов США, Германии и Франции вызвали в МИД Азербайджана
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Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало временных поверенных в делах США и Германии, а также чрезвычайного и полномочного посла Франции. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что новостной портал AbzasMedia с участием зарегистрированных в указанных странах организаций совершал незаконные финансовые операции. При этом к деятельности привлекли посольства США, ФРГ и Франции.

Агентство международного развития Соединенных Штатов и ряд других учреждений нарушили правила предоставления грантов и незаконно передавали средства на территорию Азербайджана. Так они нарушили закон о финансировании СМИ.

«Действия посольств и принадлежащих им организаций на территории нашей страны, противоречащие упомянутому законодательству, также являются нарушением Венской конвенции о дипломатических сношениях», - отметили в МИД Азербайджана.

Ведомство жестко осудило деятельность, противоречащую законодательству страны и направленную на вмешательство во внутренние дела государства.

В конце октября российского посла Сергея Копыркина вызвали в МИД Армении , чтобы передать ему ноту протеста. Поводом послужило появление дипломата на Первом канале.

Германия США Дипломатия Франция Деньги Азербайджан
28 ноября 2023, 13:10
Новым пакетом санкций ЕС воспользуется для изъятия недвижимости у россиян в Финляндии
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Новый антироссийские санкции, которые Евросоюз готовит в рамках очередного пакета, позволят ЕС изымать у россиян недвижимость. В частности, крупнейшую крытую финскую арену Helsinki Hall. Об этом сообщило агентство STT.

«Новые санкции поддержат изъятие Helsinki Hall у российских бизнесменов», - указали авторы материала.

Ограничения разработали для того, чтобы поддержать конфискацию недоступных общественности российских активов.

Как уточнило РИА «Новости» , основными владельцами арены в Хельсинки являются Роман Ротенберг и Геннадий Тимченко. Территория принадлежит россиянам с 2013 года.

Власти Венгрии заявили, что выступают против внесения атомной энергетики в новый пакет санкций ЕС против России. По словам главы МИД и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто, государство никогда не согласится на подобные ограничения.

Финляндия Санкции Россия Евросоюз
28 ноября 2023, 13:08
«Злые силы» или пиар-кампания. Что может означать новость о покушении на жену Буданова
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Украинские СМИ распространили информацию о том, что жену начальника Главного управления разведки Минобороны страны Кирилла Буданова Марианну якобы отравили тяжелыми металлами, и она находится в больнице. Украинский политик Владимир Олейник в беседе с «360» не исключил, что это сообщение могли вбросить с целью пиара.

«В таких случаях, как правило, юристы отрабатывают версии. Если это отравление, тогда надо смотреть, почему, чем она кому угрожала. Не вижу здесь вариантов, потому что Буданов - отдельно, жена - отдельно. Может, внутри идут какие-то разборки… Ну и, может быть, пиар-акция - сам Зеленский заявил, что на него пять-шесть раз покушались, а чем хуже другие?» - рассудил собеседник «360».

Он отметил, что Буданову «может быть не с руки» говорить о покушении на него самого.

«Они сейчас накачивают тему „Майдан-3“, значит, должны быть какие-то злые люди, которые это совершают. Понятно, что эта тема будет раскручиваться как удар по Буданову его команде, как какое-то предупреждение. Ведь до этого гранаты прислали не [главкому ВСУ] Залужному, а его помощнику <…> Мне кажется, что стороны сейчас готовятся к какому-то серьезному конфликту. Выражение „боливар двоих не вынесет“ справедливо и для Украины. Украина двоих не вынесет: и Залужного, и Зеленского. Значит, останется один», - добавил Олейник.

Он признался, что подозревает некую акцию, «попытку раскачать ситуацию». Необходимо провести объективное расследование, но с учетом «специфики работы Буданова», в получение объективной информации верить не приходится, подчеркнул политик.

Владимир Зеленский Украина

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