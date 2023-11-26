ХАМАС решил освободить израильтянина с российским паспортом

По информации источника, передача этого заложника пройдет до освобождения очередной партии пленных, в которую включили 13 израильтян. Предварительно, ХАМАС отпустит их в рамках соглашения о прекращении огня в воскресенье.

Ранее руководство ХАМАС и Израиль достигли договоренности о временном прекращении конфликта, который начался 7 октября. Стороны прекратили боевые действия на четыре дня для обмена арестованных и заложников.

Армия обороны Израиля ранее пригрозила, что прервет режим перемирия , если ХАМАС не отпустит очередную партию заложников до полуночи воскресенья. В палестинском движении заявили в ответ, что ЦАХАЛ не выполнил условия по допуску в сектор Газа грузовиков с гуманитарной помощью.