ХАМАС разрешило 100 гражданам США покинуть сектор Газа

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В списки на выезд также попали граждане Филиппин, Украины, Румынии, Канады и Германии. В общей сложности в документ вошли 373 человека, россиян среди них нет.

«Упомянутым лицам необходимо присутствовать на КПП в 07:00 для облегчения процедуры перехода», - говорится в сообщении.

При этом саму информацию о возможности выезда погранслужба опубликовала в 10:39 по московскому времени.

Утром в среду стало известно, что на территорию сектора Газа проехали почти 100 автомобилей с гуманитарной помощью , которые привели одежду, продукты питания, воду и медикаменты для нуждающихся.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что подразделения ЦАХАЛ останутся в секторе Газа после завершения операции против ХАМАС.

*Соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской.