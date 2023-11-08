ХАМАС разрешило 100 гражданам США покинуть сектор Газа
Палестинское движение ХАМАС разрешило выехать из сектора Газа 100 гражданам США. Об этом на странице в соцсети Facebook* сообщила пресс-служба пограничной службы анклава.
В списки на выезд также попали граждане Филиппин, Украины, Румынии, Канады и Германии. В общей сложности в документ вошли 373 человека, россиян среди них нет.
«Упомянутым лицам необходимо присутствовать на КПП в 07:00 для облегчения процедуры перехода», - говорится в сообщении.
При этом саму информацию о возможности выезда погранслужба опубликовала в 10:39 по московскому времени.
Утром в среду стало известно, что на территорию сектора Газа проехали почти 100 автомобилей с гуманитарной помощью , которые привели одежду, продукты питания, воду и медикаменты для нуждающихся.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что подразделения ЦАХАЛ останутся в секторе Газа после завершения операции против ХАМАС.
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