ХАМАС признал ответственность за ракетную атаку по Тель-Авиву

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«Бойцы подразделения „Бригада Изз эд-Дина аль-Кассама“ нанесли ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на атаку против мирных граждан в секторе Газа», - говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье израильские военные объявляли об открытии гуманитарного коридора в сектора Газа, чтобы мирное население вышло к южной границе территории и не попало под обстрелы. В ответ ХАМАС призвал население не выполнять любые рекомендации ЦАХАЛ.

После этого представители Израиля продемонстрировали американским сенаторам доказательства того, что ХАМАС намеренно не позволяет населению покинуть опасную зону , используя его в качестве живого щита.

СМИ сообщали, что Израиль пока отложил сухопутное вторжение в Газу из-за высокой облачности , не позволяющей войскам прикрывать пехоту с воздуха.