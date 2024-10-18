18 октября 2024, 19:25

ХАМАС признал гибель Синвара

РИА «Новости»
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Палестинская организация ХАМАС подтвердила факт смерти Яхьи Синвара, который занимал пост главы политического бюро. Заявление сделал его заместитель Халиль аль-Хайя.

«Мы оплакиваем главу политбюро ХАМАС, командира Яхьи Синвара», - процитировал его канал Al Aqsa.

По его словам, Синвар погиб в бою.

С августа политическое руководство ХАМАС возглавлял Синвар. Его предшественника Исмаила Ханию убили в Тегеране в конце июля.

В организации ХАМАС обратили внимание на деятельность Синвара. Он выступал против проектов, инициированных США, и сионистской оккупации. Представители движения выразили намерение и дальше «оказывать помощь палестинскому народу».

Ранее востоковед Борис Долгов предположил, что ХАМАС ответит Израилю на ликвидацию Синвара. Он считает, что группировка может использовать точно такую же тактику, по которой действуют израильтяне.

Синвара ликвидировали во время перестрелки на юге сектора Газа.

Конфликт Израиля и Палестины Палестина
18 октября 2024, 18:36
Путин отказался ехать на саммит G20 в Бразилию
Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин заявил, что не поедет на саммит «Большой двадцатки» в Бразилию, чтобы не срывать его работу. Об этом он сообщил на встрече с журналистами стран БРИКС, его процитировала пресс-служба Кремля.

«У меня с президентом Лулой прекрасные дружеские отношения. Ну что же, я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Мы фактически сорвем работу „двадцатки“. Зачем?» - заявил он.

При этом Путин назвал работу форума полезной, если его не политизируют, и отметил, что Россию на нем достойно представят.

Накануне украинский генпрокурор Андрей Костин призвал Бразилию арестовать Путина по прилете. Ранее украинцы обращались с такими требованиями к властям Монголии и Туркмении.

Саммиты Бразилия G20 Россия Владимир Путин
18 октября 2024, 16:55
Путин выступил за создание государства Палестина
Пресс-служба Кремля
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Президент Владимир Путин поддержал идею создания полноценного государства Палестина. Об этом он заявил на встрече с представителями СМИ перед саммитом БРИКС в Казани, его процитировала пресс-служба Кремля.

Он назвал это главным способом урегулирования палестино-израильского конфликта. Российский лидер добавил, что контактирует с обеими сторонами.

«Палестинскую проблему Израилю не решить только материальными стимулами для палестинцев, важны и духовные вопросы. Палестинцы не уйдут со своей земли», - подчеркнул он.

Также Путин напомнил, что схема с двумя государствами соответствует решению, вынесенному Совбезом ООН.

В августе президент Палестины Махмуд Аббас приезжал в Москву на переговоры с Путиным.

Россия Владимир Путин Конфликт Израиля и Палестины Палестина
18 октября 2024, 13:34
Встреча с лидером ХАМАС стала для израильских военных сюрпризом
Global Look Press
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Ликвидация лидера ХАМАС Яхьи Синвара стала неожиданностью для израильских солдат. Об этом сообщило The New York Times.

По данным издания, военнослужащие ЦАХАЛ патрулировали местность на юге сектора Газа, когда наткнулись на бойцов ХАМАС. Началась перестрелка.

«Когда пыль осела и солдаты начали обыскивать здание, они нашли тело, имевшее поразительное сходство с тем, кого они не ожидали увидеть, за кем их страна охотилась с 7 октября 2023 года - Яхья Синвар, лидер ХАМАС», - сообщил автор статьи.

Однако, по мнению издания, Израиль на этом не успокоится и продолжит боевые действия, пока полностью не ликвидирует движение.

Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля опубликовала кадры последних минут жизни Синвара. Лидера палестинского движения ликвидировал снайпер.

Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины Палестина
18 октября 2024, 10:23
Артемию Лебедеву запретили въезд в Латвию
РИА «Новости»
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Латвия запретила въезд дизайнеру Артемию Лебедеву и юмористу Валерию Пономаренко. Об этом сообщила глава МИД страны Байба Браже на своей странице в соцсети X.

«Мною принято решение включить граждан РФ Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвийской республики лиц (персон нон грата)», - написала она.

Согласно части второй статьи 61 Закона об иммиграции страны, иностранцу могут запретить въезд, если его сочтут угрозой безопасности или общественному порядку Латвии.

Ранее Лебедев раскритиковал эмигрировавших россиян , охарактеризовав их поведение за границей известной русской пословицей.

Браже в начале сентября отметилась призывом снять все ограничения для украинской армии , чтобы она могла наносить удары по России всем, что у нее есть.

Латвия Санкции Россия Артемий Лебедев

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