ХАМАС пригрозил казнить заложников в случае атак Израиля на жилые здания
Палестинское движение ХАМАС угрожает казнить израильтян, захваченных в заложники в ходе операции на территории Израиля рядом с сектором Газа. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.
«Ответом на атаки израильских сил по жилым зданиям и гражданским объектам станут казни израильских заложников», - отметили в сообщении.
Радикалы пообещали снять на видео казни захваченных израильтян и публиковать их в Сети.
По данным местных СМИ, в последние несколько часов израильская авиация осуществила массированные бомбардировки практически всех регионов сектора Газа. Телеканал Al Qahera al-Ihbariya сообщил, что жителям жилых районов города Газа рекомендовали покинуть дома из-за опасности налетов израильских ВВС.
ХАМАС взял в плен более 100 заложников во время операции «Наводнение Аль-Аксы», которая началась 7 октября. Лидер боевиков Муса Абу Марзук заявил, что палестинская сторона пока не готова обсуждать прекращение огня.