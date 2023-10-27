27 октября 2023, 19:55

ХАМАС причислил всех заложников к израильтянам

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ХАМАС заявил, что внимательно относится к просьбе российских властей об освобождении своих сограждан из сектора Газа. Однако ХАМАС воспринимает всех людей с двумя паспортами как израильтян, сообщил РИА «Новости» глава отдела по внешней политике организации Муса Абу Марзук.

Он объяснил, что у большинства израильтян есть еще какое-либо гражданство - России, США, Франции, Испании, Италии и так далее. Представители многих государств обращались к палестинскому движению с просьбой освободить людей, удерживаемых в секторе Газа.

«В том числе [обращались] русские друзья. К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим», - подчеркнул Абу Марзук.

Однако, по его словам, ХАМАС рассматривает заложников как израильтян, а не как граждан стран, из которых они прибыли.

«Все захваченные для нас - израильтяне, хотя и идет апелляция к их основным гражданствам в надежде, что это их спасет», - высказался член политбюро.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль не смогли договориться о прекращении огня для освобождения заложников и возвращения тел погибших из сектора Газа.

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины
28 октября 2023, 02:54
Иран пригрозил США новыми фронтами
РИА «Новости»
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Новые фронты откроют против США, если американские власти не прекратят поддерживать Израиль. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан. Его процитировало агентство Bloomberg.

По словам главы внешнеполитического ведомства, США призывают другие страны демонстрировать сдержанность, хотя сами поддержали израильские власти.

«Если США продолжат то, что делали до сих пор, тогда новые фронты откроются против США», - сказал Абдоллахиан.

Он добавил, что американцам стоит решить, хотят ли они обострения конфликта. При этом министр назвал неизбежным создание новых фронтов, что заставит Израиль пожалеть о своих действиях. Как подчеркнул Абдоллахиан, новый фронт может появиться в любой момент.

США Израиль
28 октября 2023, 02:43
Забор на границе Финляндии с Россией подняли на смех
РИА «Новости»
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Жители Финляндии прокомментировали строительство забора на границе с Россией, назвав его «несерьезным». Об этом сообщил телеканал MTV Uutiset.

Поводом для возмущения стали результаты строительства первых трех километров ограждения, которые были ненадежными. После чего работники поменяли подход к строительству оставшейся части.

«Результат строительства первых трех километров забора на восточной границе Финляндии представили в четверг. Проект строительства оставшихся 200 километров забора предстоит улучшить», - указали в сюжете.

По словам руководителя проекта Исмо Курки, забор станет более плотным, также строители доработают множество деталей, например, крепления сетки к столбам и стойки для видеокамер.

Финляндия ранее приняла решение о сооружении ограждения на границе с Россией для предотвращения незаконного пересечения границы. Конструкция оборудована видеокамерами, а также системой сигнализации.

МИД России ранее передал послу Финляндии Антти Хелантере информацию о прекращении действия соглашения о приграничном сотрудничестве. По данным ведомства, такое решение приняли в качестве ответной меры на конфронтационные действия Финляндии против РФ.

Финляндия Россия
28 октября 2023, 01:35
ХАМАС заявил о сопротивлении вторжению Израиля в Газе
Википедия
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Бригады «Аль-Кассам» противостоят наступлению Армии обороны Израиля у Бейт-Хануна на северо-востоке сектора Газа. Об этом сообщили в палестинском движении ХАМАС.

«Бригады „Аль-Кассам“ противостоят вторжению израильской армии в Бейт-Хануне и к востоку от Аль-Бурейджа, на земле наблюдаются ожесточенные столкновения», - указали в заявлении.

Армия обороны Израиля 27 октября объявила о расширении масштабов наземной операции в секторе Газа.

Глава пресс-службы ЦАХАЛ генерал Хагари сообщил, что сухопутные войска продолжат наносить удары по городу Газа и прилегающим к нему районам, поэтому палестинцам нужно эвакуироваться на юг сектора.

По данным израильского телеканала Kan и газеты Haaretz , наземные силы Армии защиты Израиля зашли на территорию сектора Газа и начали движение вдоль границы. На севере анклава звучат выстрелы.

Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук заявил, что военные США взяли на себя командование для проведения бомбежек против сектора Газа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
28 октября 2023, 00:42
Система ПВО Египта сбила два БПЛА над Синайским полуостровом
РИА «Новости»
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Средства противоздушной обороны Египта сбили два беспилотника над северо-восточным районом Синайского полуострова. Об этом сообщил представитель египетских вооруженных сил Гариб Абдель Хафез. Слова военного привел египетский портал Sada al-Balad.

«В рамках расследования двух инцидентов близ городов Нувейба и Таба выяснилось, что два беспилотных летательных аппарата направлялись из южного района Красного моря на север», - заявил Гариб Абдель Хафез.

Военный сообщил, что один из дронов упал в городе Таба, второй - не на территории Египта.

Ранее египетские спецслужбы сообщили, что на территории страны упал израильский снаряд. Это произошло в городе Нувейба на берегу Красного моря, в 60 километрах от границы с Израилем. Боеприпас упал в пустынной местности и взорвался. О пострадавших не сообщалось.

Израиль Египет Беспилотники Конфликт Израиля и Палестины ПВО Палестина

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