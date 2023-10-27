ХАМАС причислил всех заложников к израильтянам

Он объяснил, что у большинства израильтян есть еще какое-либо гражданство - России, США, Франции, Испании, Италии и так далее. Представители многих государств обращались к палестинскому движению с просьбой освободить людей, удерживаемых в секторе Газа.

«В том числе [обращались] русские друзья. К этому запросу из России мы относимся более положительно и внимательно, чем к другим», - подчеркнул Абу Марзук.

Однако, по его словам, ХАМАС рассматривает заложников как израильтян, а не как граждан стран, из которых они прибыли.

«Все захваченные для нас - израильтяне, хотя и идет апелляция к их основным гражданствам в надежде, что это их спасет», - высказался член политбюро.

Ранее телеканал Al Arabiya сообщил, что ХАМАС и Израиль не смогли договориться о прекращении огня для освобождения заложников и возвращения тел погибших из сектора Газа.