17 ноября 2023, 13:18

ХАМАС прекратил переговоры с Израилем по освобождению заложников

РИА «Новости»
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Палестинское движение ХАМАС прервало все переговоры с израильской стороной по освобождению заложников. Об этом сообщил посол еврейского государства в РФ Александр Бен Цви в эфире телеканала «Россия 24».

«Сейчас, насколько я знаю, нет никаких переговоров (по освобождению заложников - прим. ред.), ХАМАС прекратил это по своей инициативе», - сказал он.

По его словам, палестинские радикалы до сих пор не предоставили список тех, кто находится у них в заложниках. Власти Израиля не знают, живы ли пленные или нет. Также не обладают информацией о том, что происходит с заложниками.

Бен Цви добавил, что власти Израиля рассчитывают на освобождение всех пленных сразу.

В среду, 15 ноября, радикалы ХАМАС заявили о готовности освободить 50 заложников при условии, если Армия обороны Израиля не будет обстреливать Газу на протяжении трех дней. Также боевики призвали освободить часть палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, и нарастить поток гуманитарной помощи.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
17 ноября 2023, 13:15
Медведев отреагировал на отказ США от финансирования Украины мемом Trollface
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Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал мемом Trollface на решение президента США Джо Байдена оставить Украину и Израиль без дополнительной помощи. Политик опубликовал шуточное изображение в Telegram-канале.

На картинке изображен персонаж, недоумевающий из-за отсутствия финансирования. Расположенный справа от него американский союзник пообещал оказать помощь в следующем году.

«Сегодня Байден подписал законопроект о финансировании правительства США без помощи Киеву», - написал Медведев в комментарии к мему.

Президент США 16 ноября подписал закон , согласно которому Украина и Израиль не получат дополнительной помощи до февраля 2024 года. Палата представителей и конгресс Соединенных Штатов одобрили документ большинством голосов.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее пожаловался журналистам на дефицит артиллерийских снарядов. Он заявил, что военные склады опустели по всему миру - обострение палестино-израильского конфликта усугубило ситуацию.

США Дмитрий Медведев Украина
17 ноября 2023, 12:31
Молдавия отказалась от членства в Межпарламентской ассамблее СНГ
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Молдавия перестанет быть членом Межпарламентской ассамблеи СНГ с 8 февраля. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее процитировал ТАСС.

«После заявления Молдовы о выходе из МПА процедура завершится 8 февраля, и с 8 февраля официально Молдова уже не будет членом Межпарламентской ассамблеи СНГ», - сказала она.

По словам Матвиенко, после выхода Молдавии ассамблея продолжит работать. Самой МПА СНГ никакого урона решение властей республики не принесет. Это лишь огромные потери для самой страны, добавила спикер Совета Федерации.

Президент республики Майя Санду заявила, что Россия якобы не уважает интересы молдавских граждан. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на ее высказывание. Он отметил, что муниципальные выборы в Молдавии показали желание местных жителей сотрудничать с Россией.

Молдавия Валентина Матвиенко
17 ноября 2023, 11:57
Землетрясение магнитудой 6,7 произошло у берегов Филиппин
Unsplash
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Землетрясение магнитудой 6,7 баллов зафиксировали неподалеку от берегов Филиппин 17 ноября. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Подземные толчки зарегистрировали в 16:14 по местному времени. По данным EMSC, очаг землетрясения залегал на глубине 70 километров.

Толчки зафиксировали в 53 километрах от Генерал-Сантоса, расположенного в провинции Восточный Давао на острове Минданао. Население города составляет 679 тысяч человек, указали в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре.

Очаг также находился в 23 километрах к юго-западу от Глана с населением 24,2 тысячи человек. Информация о пострадавших или разрушениях не поступала.

Ранее EMSC зафиксировал землетрясение магнитудой 5,7 в районе индонезийского полуострова Минахаса. Очаг залегал на глубине 303 километра.

Землетрясения Азия
17 ноября 2023, 11:55
Задержанный в Баку мужчина пытался взорвать посольство Израиля
Unsplash
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Сотрудники службы госбезопасности Азербайджана задержали в Баку вооруженного мужчину, который готовил теракт в посольстве Израиля. Об этом сообщило издание Ynet.

По данным СМИ, подозреваемый имел иранское происхождение. Он попытался пронести в диппредставительство оружие, но силовики его остановили. Суд арестовал мужчину на четыре месяца.

Это не первая попытка теракта в иностранных посольствах. Четыре месяца назад в Азербайджане задержали гражданина Афганистана , который пытался купить взрывчатку и огнестрельное оружие. Против него возбудили уголовное дело о подготовке теракта и публичных призывах к терроризму.

По информации издания, 16 ноября теракт пытались совершить в Токио: у входа в израильское посольство разбился автомобиль. Машина протаранила КПП, из-за чего пострадал один полицейский. Японские правоохранители арестовали 50-летнего мужчину, который являлся участником радикальной организации.

Взрыв возле посольства Израиля также зафиксировали в октябре в Никосии. Кипрская полиция задержала четырех человек сирийского происхождения за изготовление бомбы.

Израиль Терроризм Конфликт Израиля и Палестины Азербайджан

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