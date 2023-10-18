ХАМАС предоставит доказательства причастности Израиля к удару по больнице в Газе

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По его словам, у ХАМАС есть специальный комитет, который занимается сбором доказательств. Подтверждений причастности Израиля к атаке на больницу в секторе Газа много, заверил Бархум.

«ХАМАС опубликует все доказательства… которые подтверждают, что эту резню устроили намеренно, и представит их международным органам», - указал он.

Как уточнил представитель радикального движения, перед ударом по медицинскому учреждению Газы служба общей безопасности Израиля пару раз связалась с работниками больницы и угрожала взорвать здание.

Баптистскую больницу «Аль-Ахли» в Газе атаковали накануне. В результате удара погибли и пострадали свыше 800 мирных жителей. Стороны конфликта обвинили друг друга в атаке.

Власти Израиля передали лидерам других стран результаты своего расследования по ситуации с больницей. В Минздраве Газы заявили, что к атаке причастен ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).