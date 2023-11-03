ХАМАС предложил Израилю «полный компромисс» по обмену пленными

Движение ХАМАС предложило властям Израиля обменять всех заложников, в том числе военнослужащих, на заключенных. Представитель палестинцев Гази Хамад заявил в интервью телеканалу NBC News , что они готовы к «полному компромиссу».

«Мы хотим, чтобы эти люди вернулись домой. <…> Кроме того, мы хотим, чтобы наши заключенные сейчас же отправились домой. Поэтому я думаю, что сейчас мы готовы к полному компромиссу», - сказал он.

Гази Хамад призвал Израиль заключить соглашение. По нему ХАМАС отпустит всех заложников - как гражданских, так и военных ЦАХАЛ - в обмен на своих заключенных из центров содержания в еврейском государстве.

ХАМАС захватил заложников во время нападения на юг Израиля 7 октября. С тех пор СМИ неоднократно сообщали о переговорах по обмену пленными. Одним из условий называли выезд лидеров палестинского движения из сектора Газа. Обсуждения с участием США и Катара , по неподтвержденным данным, зашли в тупик.