ХАМАС потерял связь с группами, которые отвечают за жизнь заложников

В заявлении ХАМАС сказано, что боевики потеряли контакт с теми, кто должен охранять заложников. Теперь неизвестно, что случится с удерживаемыми людьми. О причинах отсутствия связи неизвестно.

Ранее издание Yedioth Ahronoth сообщило, что Израиль отказался идти на сделку с ХАМАС по освобождению заложников по формуле «50 на 50». Еврейскому государству не понравились условия, которые предложили палестинские боевики. Радикалы призвали прекратить обстрелы Газы на три дня, чтобы отправить гуманитарную помощь в анклав.

По словам посла Израиля в России Александра Бен Цви, ХАМАС прервал все переговоры с еврейским государством об освобождении пленников. Он отметил, что движение до сих пор не предоставило список заложников.