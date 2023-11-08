08 ноября 2023, 21:59

ХАМАС потерял контроль над севером Газы — ЦАХАЛ

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Палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над севером Газы. Более 50 тысяч жителей перешли на юг анклава. Об этом заявил пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) бригадный генерал Даниэль Хагари. Цитату привело РИА «Новости».

«Порядка 50 тысяч жителей Газы перешли с севера сектора Газа на юг. Они покидают север анклава, так как понимают, что ХАМАС потерял контроль на севере Газы», - сказал он.

По словам Хагари, жители Палестины знают о наличии более безопасного района, в котором есть еда, вода и необходимые медикаменты.

Вечером во вторник израильская армия прорвалась в центральные районы города Газа , крупнейшего населенного пункта палестинского анклава. Генерал-майор ЦАХАЛ Ярон Финкельман заявлял, что солдаты обнаруживают в подземных тоннелях боевиков и их вооружение.

Также сообщалось, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар спрятался в бункере, оставив своих командиров умирать.

Конфликт Израиля и Палестины
08 ноября 2023, 21:22
Евросоюзу предрекли ослабление после принятия Украины и Молдавии
РИА «Новости»
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Принятие Украины и Молдавии в Евросоюз приведет к тому, что страны Восточной Европы останутся без дополнительных дотаций, которые Брюссель перенаправит новым членам. Об этом в своем Telegram-канал е написал заместитель Совета Безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что 12 лет назад главы стран-лидеров Евросоюза говорили, что слишком поспешно приняли в свой состав страны Восточной Европы и Прибалтики. Но теперь они наступают на эти же грабли, желая присоединить к себе Украину и Молдавию.

Медведев сравнил эту ситуацию с «коллективным абортом» стран Восточной Европы, которым отрежут потоки субсидий в пользу новых стран.

«Очевидно, что новые гордые и прекрасные страны, став микрочленами Евросоюза, на десятилетия перейдут на прямое кормление заботливых мамок из Германии, Франции и других евротолстяков. А все эти болгары с прибалтами и прочий второсортный сброд затянет потуже пояса», - написал заместитель председателя Совета Безопасности России.

Он подчеркнул, что вливания денег в Украину и Молдавию для подтягивания их экономик до среднего уровня быстро обескровит и ослабит Евросоюз.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении страны в Евросоюз. Этот вопрос лидеры стран обсудят на декабрьском саммите в Брюсселе.

Украинский лидер подчеркнул, что для полноценного вхождения стране придется пройти через серьезные реформы культурной, общественной, политической и экономической сферы.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен немного охладила радость Зеленского. Она напомнила, что окончательное решение о начале переговоров зависит от решения Евросовета , а вот прием страны в состав ЕС еще нужно заслужить.

Дмитрий Медведев Молдавия Евросоюз Украина
08 ноября 2023, 21:18
ЕК не будет оценивать ситуацию с русским языком на Украине
Unsplash
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Еврокомиссия в ходе оценки готовности Украины к вступлению в Евросоюз не станет брать во внимание ситуацию с русским языком в стране. Об этом РИА «Новости» рассказал анонимный европейский чиновник в Брюсселе.

«Многие задаются вопросом об использовании русского языка и правах русских [на Украине]. Использование русского языка - это не то, на что Еврокомиссия будет обращать внимание при оценке выполнения реформы», - сказал он.

По словам собеседника издания, в ЕК выразили заинтересованность в завершении реформы по закреплению прав венгров, румын и болгар на Украине. Она опирается на рекомендации Венской комиссии, которые касаются государственного языка, СМИ и образования.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что фактические сроки вступления Украины в Евросоюз зависят от реформ. После того, как в Евросовете примут формальное решение о начале переговоров, их могут начать немедленно, добавила глава ЕК.

Русский язык Еврокомиссия Евросоюз Украина
08 ноября 2023, 20:52
Украинские пилоты начнут обучение управлением F-16 в Румынии
Википедия
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Переданные Нидерландами для Украины американские истребители F-16 прибыли на тренировочную базу в Румынии. Об этом объявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что на этих самолетах начнут обучение украинские пилоты.

ТАСС со ссылкой на штаб Военно-воздушных сил Румынии сообщил, что речь идет о пяти самолетах, которые прибыли на авиабазу Фетешть.

Обслуживать истребители станет Европейский центр подготовки пилотов для F-16, созданный военными ведомствами Румынии, Нидерландов и Дании вместе с компанией Lockheed Martin. Новую базу уже назвали международным хабом подготовки пилотов из стран НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного о патовой ситуации на линии соприкосновения, заявил, что положение войск на фронте тяжелое, но выразил надежду, что истребители F-16 помогут исправить положение.

Он пояснил, что сейчас в небе доминирует российская авиация, что привело к полной остановке украинских войск.

Самолеты НАТО Украина
08 ноября 2023, 20:34
США остались без средств для помощи Украины
Pxhere
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У США нет средств для прямой бюджетной поддержки Украины, поэтому гуманитарная помощь может полностью прекратиться. Об этом заявил помощник главы Агентства по международному развитию (USAID) по делам Европы и Евразии Эрин Макки. Ее процитировало РИА «Новости».

«Без дальнейших ассигнований правительству Украины придется задействовать чрезвычайные меры. Речь идет об эмиссии денег и невыплате зарплат критически важным служащим, что может привести к гиперинфляции и нанести серьезный ущерб военной сфере», - сказал он.

По словам Макки, если конгресс не утвердит дополнительное финансирование для Украины, то партнерам США придется полностью прекратить реализацию подобных программ.

Страны «Большой семерки» пообещали продолжить поддерживать Украину, несмотря на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Глава МИД Японии Еко Камикава заверил, что позиция G7 относительно санкций против России также осталась неизменной.

США Украина

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