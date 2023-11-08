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«Порядка 50 тысяч жителей Газы перешли с севера сектора Газа на юг. Они покидают север анклава, так как понимают, что ХАМАС потерял контроль на севере Газы», - сказал он.

По словам Хагари, жители Палестины знают о наличии более безопасного района, в котором есть еда, вода и необходимые медикаменты.

Вечером во вторник израильская армия прорвалась в центральные районы города Газа , крупнейшего населенного пункта палестинского анклава. Генерал-майор ЦАХАЛ Ярон Финкельман заявлял, что солдаты обнаруживают в подземных тоннелях боевиков и их вооружение.

Также сообщалось, что лидер палестинского движения ХАМАС Яхья Синвар спрятался в бункере, оставив своих командиров умирать.