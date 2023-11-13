13 ноября 2023, 22:21

ХАМАС потерял контроль над Газой и отступил к югу анклава — Минобороны Израиля

Unsplash
Читайте нас в: Google Новости

Израильский министр обороны Йоав Галант заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС потеряло контроль над сектором Газа, боевики группировки бегут на юг. Его слова привела газета The Times of Israel.

«У ХАМАС нет сил, способных остановить Армию обороны Израиля. Армия обороны Израиля продвигается по всем пунктам. Организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданское население грабит базы ХАМАС. У них нет доверия правительству», - заявил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что участники ХАМАС хотели начать вторую волну нападений на Израиль для разжигания масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Радикалы ожидали, что атаки затронут весь регион и нападение спровоцирует мощный ответ ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).

В пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что США притворяются, призывая к миру на Ближнем Востоке. За закрытыми дверями американские представители побуждают ускорить операцию , потому что ее затягивание негативно отразится на предвыборных позициях нынешнего американского лидера Джо Байдена.

При этом в Штатах понимают, что ликвидация ХАМАС приведет к гибели мирных жителей, но Белый дом считает это допустимым.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Палестина
13 ноября 2023, 22:39
Жители Одесской области сообщили о взрывах
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В Одесской области раздались взрывы. Об этом сообщил Telegram-канал «Типичная Одесса».

«В Южном бах вдалеке слышали», - сказано в публикации.

Одесса Взрывы Украина
13 ноября 2023, 21:49
Первый самолет с эвакуированными из Газы россиянами приземлился в Домодедово
Pixabay
Читайте нас в: Google Новости
Самолет с эвакуированными из сектора Газа российскими гражданами приземлился в аэропорту Домодедово. Об этом сообщило МЧС России в Telegram-канале.

Самолет вылетел из Каира. Он перевез первую группу россиян, покинувших сектор Газа. По данным МЧС и согласно табло в аэропорту, борт приземлился в Москве.

Эвакуированные из сектора Газа россияне, прибыв в Каир, поблагодарили всех , кто помог им покинуть палестинский анклав. Комментируя ситуацию в Газе, россияне сказали, что там «сильно бомбят» и их «вытащили из ада».

В МИД РФ сообщили, что эвакуации россиян продолжится до вывоза всех граждан России, СНГ, членов их семей и всех, кто попросил помощи.

Израиль Египет Аэропорт Домодедово Палестина
13 ноября 2023, 21:26
Новый пакет антироссийских санкций коснется ряд физлиц и алмазов
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В очередной пакет санкций против России Евросоюз включит новые рестрикции против физических лиц и экспортные ограничения. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель после заседания глав МИД Евросоюза в Брюсселе. Его слова привел ТАСС.

«Мы завершаем работу над 12-м пакетом санкций. Он будет включать расширение черного списка, экспортные ограничения, в том числе касающиеся российских алмазов, меры по ужесточению потолка цен на нефть. <…> А также меры против обхода санкций», - заявил на пресс-конференции Боррель.

Европейский дипломат добавил, что сейчас все пункты проходят последние согласования, новый пакет планируют представить в среду, 15 ноября.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто выступил против введения европейских санкций, касающихся ядерной энергетики России. Он напомнил, что для введения ограничений потребуется поддержка всех стран, входящих в объединение.

Санкции Евросоюз
13 ноября 2023, 19:53
«Главный сигнал». В НАТО заявили о стремлении не допустить изменения статус-кво на Тайване
pxhere.com
Читайте нас в: Google Новости
НАТО стремится не допустить того, чтобы Китай изменил статус-кво на Тайване. Об этом сообщил помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид ван Вил в интервью Nikkei Asia.

Он отметил, что не видит сценария, при котором НАТО играл бы военную роль в Индо-Тихоокеанском регионе. Главное, чтобы Китай не предпринимал никаких односторонних шагов для изменения статус-кво Тайваня, подчеркнул ван Вил.

«Это наш главный сигнал в этом направлении», - добавил помощник генсека альянса.

Он не рассказал, как именно НАТО собирается повлиять на КНР и какие шаги предпримет в случае непредвиденной ситуации в Тайваньском проливе.

Вице-президент Шанхайского центра стратегических и международных исследований Нельсон Вонг ранее заявил, что Соединенные Штаты в течение нескольких лет пытались «соблазнить» КНР на начало войны за Тайвань. Он подчеркнул, что Китай готов пойти на военные действия, если внешние силы попытаются отделить остров от КНР.

США НАТО Китай Тайвань

Новости по теме