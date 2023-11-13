«У ХАМАС нет сил, способных остановить Армию обороны Израиля. Армия обороны Израиля продвигается по всем пунктам. Организация ХАМАС утратила контроль над Газой. Террористы бегут на юг. Гражданское население грабит базы ХАМАС. У них нет доверия правительству», - заявил он.

Ранее американские СМИ сообщили, что участники ХАМАС хотели начать вторую волну нападений на Израиль для разжигания масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Радикалы ожидали, что атаки затронут весь регион и нападение спровоцирует мощный ответ ЦАХАЛ (Армия обороны Израиля).

В пресс-бюро Службы внешней разведки России сообщили, что США притворяются, призывая к миру на Ближнем Востоке. За закрытыми дверями американские представители побуждают ускорить операцию , потому что ее затягивание негативно отразится на предвыборных позициях нынешнего американского лидера Джо Байдена.

При этом в Штатах понимают, что ликвидация ХАМАС приведет к гибели мирных жителей, но Белый дом считает это допустимым.