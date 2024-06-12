12 июня 2024, 01:20

ХАМАС поставил условие для освобождения двух заложников из России

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Радикальное палестинское движение ХАМАС обещало освободить двух удерживаемых россиян, но для этого необходимо прекращение огня в Газе. Об этом сообщил заместитель главы МИД Михаил Богданов, его слова передало РИА «Новости».

«У нас остались Лобанов и Труфанов - два заложника из числа российских граждан. Мы всегда очень активно перед хамасовцами эти вопросы ставили - с тем, чтобы они вне сделки освободили российских граждан», - сказал он.

По словам Богданова, представители ХАМАС обещали освободить заложников из России. Сейчас они не могут передать их представителям Международного комитета Красного Креста, потому что анклав продолжают обстреливать.

Ранее полицейские Израиля опубликовали видео со спасением четверых заложников , которых группировка ХАМАС пленила на музыкальном фестивале 7 октября 2023 года. Среди них оказался россиянин Андрей Козлов.

Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины
12 июня 2024, 00:46
США и Армения повысят уровень отношений до стратегического партнерства
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Армения и Соединенные Штаты заявили о намерении повысить уровень отношений до стратегического партнерства. Об этом свидетельствует заявление правительств двух стран, опубликованное на сайте госдепа США.

Документ подписали по итогам состоявшегося в Ереване заседания, в котором приняли участие глава МИД Армении Арарат Мирзоян и помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.

«Армения и США обсудили прогресс в укреплении двусторонних отношений и обозначили перспективы углубления связей в предстоящем году, которые будут сформулированы в меморандуме о взаимопонимании, повышающем статус двустороннего диалога до уровня комиссии по стратегическому партнерству», - сказано в заявлении.

Под влиянием Запада власти Армении сократили дипломатические контакты с Россией. Военно-техническое сотрудничество тоже сократилось.

США Армения Отношения Европа Россия Запад
11 июня 2024, 21:23
Из Версальского дворца эвакуировали людей из-за пожара
РИА «Новости»
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На крыше Версальского дворца под Парижем вспыхнул пожар. Об этом сообщило Reuters.

По данным агентства, на кровле здания проводились ремонтные работы. Эвакуацию посетителей и сотрудников начали после того, как сработала пожарная сигнализация.

Огнеборцы приступили к тушению пожара. По их словам, угрозы историческому комплексу нет, и ситуация находится под их контролем.

Ранее в драматическом театре в Иванове произошел пожар из-за проведения ремонтных работ на крыше здания. Его площадь составила около 20 метров. Спасатели эвакуировали из театра около 80-ти человек. Пострадавшего кровельщика направили в медицинское учреждение.

Спасатели Пожары Эвакуации Ремонтные работы
11 июня 2024, 20:40
Хантера Байдена признали виновным в незаконном владении огнестрельным оружием
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Жюри присяжных вынесло вердикт по делу сына президента США Джо Байдена Хантера. Об этом сообщила телекомпания Fox News.

Байдена-младшего признали виновным по всем пунктам обвинения по делу о незаконном приобретении и хранении оружия.

В частности, сына президента США обвинили в покупке револьвера Colt Cobra при сокрытии того факта, что он является наркозависимым человеком. За такие правонарушения в Соединенных Штатах предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 25 лет.

В сентябре 2023 года выдвинутые американской прокуратурой обвинения Хантеру Байдену утвердило Большое жюри суда в штате Делавэр.

США Суд Оружие Джо Байден
11 июня 2024, 17:54
Израиль показал видео с освобождением россиянина из плена ХАМАС
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Спецподразделение полиции Израиля опубликовало кадры спасения четверых заложников, которых группировка ХАМАС взяла в плен на музыкальном фестивале 7 октября 2023 года. Видео разместили «Известия».

На записи видно, что военные пытаются попасть в один из домов, где нашли заложников. Россиянина они звали по имени.

О том, что Козлов попал в число заложников , ЦАХАЛ оперативно сообщил его родным. Генеральное консульство Израиля в Санкт-Петербурге все это время поддерживало связь с родителями мужчины. Россиянин едва не расплакался при встрече с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху, когда тот приехал навестить освобожденных.

Ранее израильская армия обнаружила в секторе Газа останки троих заложников ХАМАС. Среди них было тело студентки Шани Лук. Девушку обезглавили.

Один из освобожденных - уроженец Сестрорецка Андрей Козлов. Как сообщил 78.ru , он подрабатывал на фестивале Nature Party возле города Офаким. Молодой человек с 2022 года жил в Израиле и уже успел получить гражданство.

Израиль Военные Видео Фестивали Полиция Конфликт Израиля и Палестины

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