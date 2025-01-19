ХАМАС попросил Россию о помощи в восстановлении Газы

«Надеемся, что российское руководство будет играть важную роль в процессе реконструкции Газы и не оставит эту территорию на попечение западных сторон», - сказал он.

Зухри поблагодарил Россию за стремление не допустить принятия продвигаемых США произраильских резолюций. По его мнению, ее вовлеченность в восстановление Газы позволит создать баланс сил в этом регионе и предотвратить монополизацию.

Кризис на Ближнем Востоке произошел по вине США, заявил ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он сообщил на заседании Совбеза ООН, что сектор Газа превратился в руины.