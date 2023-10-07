ХАМАС показал кадры начала военной операции в Израиле

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На ролике видно, как члены ХАМАС в ходе операции «Наводнение Аль-Акса» прорываются через границу, подрывая установленные заграждения. Позже бойцы движения захватили танк Merkava IV и взяли в плен его экипаж. Один из танкистов убит.

Утром 7 октября военные из сектора Газа атаковали Израиль ракетам. В ответ на обстрел армия страны начала операцию «Железные мечи».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ХАМАС заплатит высокую цену за обстрелы страны. Государство выйдет из конфликта победителем, подчеркнул глава правительства.

Число погибших в Израиле на фоне эскалации палестино-израильского конфликта достигло 22 человек. Среди убитых есть медицинский работник.