ХАМАС подтвердил гибель одного из командиров боевого крыла

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«Командир Айман Нофал „Абу Ахмед“, член военного совета и командир центральной бригады боевого крыла ХАМАС, погиб», - указали в публикации.

По данным представителей движения, он погиб в результате атаки Израиля по лагерю Эль-Бурейдж в центральной части Газы.

Утром во вторник, 17 октября, ХАМАС сообщило о смерти двух высокопоставленных членов группировки. Речь идет о докторах Тайсире Ибрагиме и Ваиле аз-Зарде. Они скончались в результате атаки со стороны Израиля.

Армия страны в ночь на 17 октября объявила об ударе по военным объектам палестинских радикалов. Военные Израиля также атаковали штаб-квартиру движения. После этого ЦАХАЛ сообщил о гибели одного из военных боевиков.

Кроме того, Армия обороны Израиля ударила по банку, который помогал боевикам ХАМАС финансировать свою деятельность в секторе Газа.