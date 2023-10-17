ХАМАС подтвердил гибель двух высокопоставленных участников движения

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Ранее в израильской армии сообщили о ночном ударе по военным объектам ХАМАС, в том числе атаке на штаб-квартиру движения и гибели военного боевика. Помимо этого, ЦАХАЛ ударил по банку, через который ХАМАС финансировал свою деятельность в секторе Газа.

В сообщении отметили, что погибшие - доктор Тайсир Ибрагим, «возглавлявший судебную власть ХАМАС», и доктор Ваиль аз-Зард, «проповедник из Газы».

Тайсир Ибрагим был деканом факультета мусульманского права в Исламском университете Газы, Ваиль аз-Зард - видным религиозным деятелем, главой благотворительной организации Gaza Deserves Life («Газа достойна жизни»). Армия обороны Израиля уничтожила здание Исламского университета Газы 11 октября. Через день стало известно о гибели Ваиля аз-Зарда в результате ударов ЦАХАЛа.