ХАМАС передаст власть в Газе Палестинской национальной администрации

Согласно условиям ХАМАС, контроль над Газой перейдет к ПНА, если местных чиновников обеспечат рабочими местами в новой администрации, а в случае увольнения им продолжат выплачивать зарплату.

На этот шаг палестинское движение пошло из-за давления со стороны Египта после переговоров в Каире, добавил телеканал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова взять сектор Газа под свой контроль , чтобы внести стабильность в регион. По его словам, военные могут начать расчистку анклава от неразорвавшихся боеприпасов.

Также американский лидер не исключил, что США помогут развивать эту часть Ближнего Востока: создадут там рабочие места, возведут жилые дома, обеспечат безопасность и будут способствовать экономическому росту.