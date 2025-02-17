17 февраля 2025, 09:12

ХАМАС передаст власть в Газе Палестинской национальной администрации

Global Look Press
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Движение ХАМАС уведомило Организацию освобождения Палестины, что оно может передать сектор Газа под управление Палестинской национальной администрации (ПНА) и правительственного комитета. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

Согласно условиям ХАМАС, контроль над Газой перейдет к ПНА, если местных чиновников обеспечат рабочими местами в новой администрации, а в случае увольнения им продолжат выплачивать зарплату.

На этот шаг палестинское движение пошло из-за давления со стороны Египта после переговоров в Каире, добавил телеканал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона готова взять сектор Газа под свой контроль , чтобы внести стабильность в регион. По его словам, военные могут начать расчистку анклава от неразорвавшихся боеприпасов.

Также американский лидер не исключил, что США помогут развивать эту часть Ближнего Востока: создадут там рабочие места, возведут жилые дома, обеспечат безопасность и будут способствовать экономическому росту.

Египет Конфликт Израиля и Палестины Палестина
17 февраля 2025, 09:19
Президент ОАЭ передал Путину пожелания процветания России
Global Look Press
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Глава ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал слова приветствия российскому президенту Владимиру Путину и выразил надежду на дальнейшее развитие России. Об этом сообщили на сайте правительства.

До этого в Эмираты прибыл первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров в качестве главы российской делегации. Он передал лидеру ОАЭ приветствие от Путина и пожелания развития стране.

«В свою очередь, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян передал слова приветствия президенту России Владимиру Путину, выразив надежду на дальнейшее развитие и процветание России и ее народа», - заявили в правительстве.

Лидер ОАЭ обсудил с Мантуровым вопросы сотрудничества. Российский представитель отметил развитие в сфере туризма между двумя государствами - в 2024 году ОАЭ посетили два миллиона россиян.

Ранее делегация Духовного управления мусульман России во главе с главным муфтием Равилем Гайнутдиновым прибыла в Арабские Эмираты на встречу с президентом. В ходе общения с главой государства Гайнутдин поблагодарил его за развития партнерства двух стран.

Туризм Россия ОАЭ Владимир Путин Денис Мантуров
17 февраля 2025, 08:57
В ЮАР убили первого открытого имама-гея Хендрикса
Global Look Press
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Неизвестные расстреляли «первого в мире открытого имама-гея*» Мухсина Хендрикса в ЮАР. Об этом сообщила газета The Guardian.

Убийство священника, управляющего мечетью для ЛГБТ*-мусульман произошло рядом с пригородом Кейптауна Гкеберха. Мужчина находился в машине с другим человеком, и в этот момент перед ними остановился другой автомобиль, который заблокировал им возможность проезда. После этого оттуда вышли двое неизвестных в масках и начали производить множественные выстрелы по транспортному средству имама. От полученных травм Хендрикс скончался на месте, а обстрелявшие его машину скрылись с места происшествия.

По данным издания, до этого священнику рекомендовали нанять телохранителей, но он решил не делать этого, сославшись на то, что «потребность быть настоящим была сильнее страха умереть».

Мухсину Хендриксу было 57 лет. Он управлял мечетью Аль-Гурба с 2011 года.

Ранее на вечеринке в честь Дня святого Валентина в московской гостинице Savoy, где политик и журналистка Ирина Хакамада выступала с DJ-сетом, произошли задержания. Правоохранители провели профилактические беседы с участниками мероприятия на предмет недопустимости пропаганды ЛГБТ*.

*Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.

Убийства ЛГБТ Религия Полиция Ислам
17 февраля 2025, 02:42
«Безумный обмен репликами». Вэнса удивили слова телеведущей о холокосте
РИА «Новости»
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Вице-президента США Джей Ди Вэнса поразили слова телеведущей CBS о том, что свобода слова привела к холокосту. Об этом он написал в соцсети X.

«Это безумный обмен репликами. Что, кто-то в СМИ считает причиной холокоста свободу слова?» - написал он.

Так Вэнс прокомментировал фрагмент из интервью государственного секретаря США Марко Рубио телеканалу CBS. Ведущая попросила его оценить речь вице-президента на Мюнхенской конференции по безопасности, подчеркнув, что к холокосту привела свобода слова. Рубио заявил, что в гитлеровской Германии такой свободы просто не было.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мюнхенская речь Вэнса встревожила участников «антироссийского шабаша» в Германии. Американец не стеснялся в выражениях, заявив, что европейская демократия слаба, их выборы - «дрянь», а правила, нарушающие человеческую мораль, - «дерьмо».

Германия США Белый дом в США Журналистика Соцсети Интервью Телевидение Холокост Джей Ди Вэнс
16 февраля 2025, 23:55
Россиянину Труфанову во время похищения ХАМАС прострелили обе ноги
Freepik
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Мать освобожденного из сектора Газа россиянина Александра Труфанова рассказала, что боевики палестинского движения ХАМАС прострелили ему обе ноги во время похищения. Об этом сообщило издание Ynet.

«Слава Богу, что Саша вернулся здоровым и целым. Это является большой радостью и облегчением. Моему сыну прострелили обе ноги во время его похищения, и для нас это явное чудо, что он может стоять и ходить», - сказала она.

Женщина также поблагодарила власти России и, в частности, посла РФ в Израиле Анатолия Викторова за помощь в спасении сына.

Труфанова похитили 7 октября 2023 года. В плену он провел 498 дней.

Вместе с ним боевики похитили также его мать, бабушку и невесту. Отца мужчины убили 7 октября. О судьбе своих родных он ничего не знал. Его освободили самым последним из них.

В субботу, 15 февраля, МИД Израиля опубликовал кадры первой встречи Труфанова с матерью и невестой после его освобождения.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Москве приветствуют освобождение Александра Труфанова и выражают признательность руководству ХАМАС за принятое решение.

Израиль Семья Россия МИД РФ Боевики Конфликт Израиля и Палестины

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