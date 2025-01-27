ХАМАС передал Израилю список готовых к освобождению заложников

«ХАМАС передал посредникам список, который показывает, что еще живы 25 израильских заложников из 33, которых планируется освободить», - заявил один из участников движения.

В рамках первого этапа обмена боевики отпустят 33 человека. По договору, перемирие между Израилем и ХАМАС продлится 42 дня. После прекращения огня палестинская сторона передала представителям Международного комитета Красного Креста трех израильских гражданок, а Израиль освободил 90 палестинских женщин-заключенных.

Среди тех, кто попал в первый список обмена заложниками, есть и россиянин с двойным гражданством Александр Труфанов. Посол Израиля в России Симона Гальперин выразила надежду, что ХАМАС передаст мужчину израильской стороне согласно заключенной сделке. Освободить его, по оценкам посла Анатолия Викторова, смогут в течении трех-четырех недель.