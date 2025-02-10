ХАМАС отложил освобождение новой группы заложников
Палестинское движение ХАМАС отложило освобождение заложников, обвинив Израиль в нарушении соглашения о прекращении огня. Об этом сообщило The Times of Israel.
По данным издания, запланированное на 15 февраля освобождение израильских заложников перенесли «до дальнейшего уведомления».
Представитель «Бригад Аль-Кассам» Худайфа Кахлут заявил, что за последние три недели Израиль не выполнил свои обязательства в рамках сделки.
«Эти нарушения включают задержку возвращения перемещенных лиц в северную часть Газы, обстрелы различных районов и отсутствие разрешения на доставку гумпомощи», - подчеркнул он.
Теперь радикалы требуют от Израиля компенсации ущерба, причиненного из-за несоблюдения им соглашения по Газе, только после этого ХАМАС освободит заложников.
Глава Минобороны Израиля Кац обвинил ХАМАС в нарушении сделки по Газе. Он отметил, что израильская армия получила приказ подготовиться к любым возможным сценариям.
Президент США Дональд Трамп ранее пообещал взять сектор Газа под свой контроль и навести там порядок.