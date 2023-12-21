ХАМАС отказался обсуждать с Израилем освобождение пленных

Глава политического крыла движения Исмаил Хания встретился с разведчиками в Каире. Он отклонил предложение Израиля о недельной гуманитарной паузе и обмене десятков человек.

Представители египетской стороны сообщили, что боевиков не устроила сделка в предложенном формате. Они потребовали больше уступок - не просто гуманитарную паузу для обмена пленных на заключенных, а полное прекращение огня.

ХАМАС захватил более 200 заложников при нападении на юг Израиля 7 октября. Некоторые из них погибли во время ответных ударов израильской армии по сектору Газа. В начале декабря стороны ввели режим прекращения огня и обменяли часть пленников.