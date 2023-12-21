21 декабря 2023, 06:30

ХАМАС отказался обсуждать с Израилем освобождение пленных

Unsplash
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Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение о новой гуманитарной паузе для обмена заложниками с Израилем. Об этом сообщили египетские источники газеты The Wall Street Journal.

Глава политического крыла движения Исмаил Хания встретился с разведчиками в Каире. Он отклонил предложение Израиля о недельной гуманитарной паузе и обмене десятков человек.

Представители египетской стороны сообщили, что боевиков не устроила сделка в предложенном формате. Они потребовали больше уступок - не просто гуманитарную паузу для обмена пленных на заключенных, а полное прекращение огня.

ХАМАС захватил более 200 заложников при нападении на юг Израиля 7 октября. Некоторые из них погибли во время ответных ударов израильской армии по сектору Газа. В начале декабря стороны ввели режим прекращения огня и обменяли часть пленников.

Переговоры Конфликт Израиля и Палестины
21 декабря 2023, 07:30
Вбросы об угрозе для Дании от российских рыбаков назвали частью кампании Запада против РФ
Pxhere
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Появившиеся в западных СМИ данные о якобы угрозе для Дании со стороны российских рыбаков направлены на разрушение отношений РФ с Фарерскими островами. Ве это — часть европейской кампании против Москвы. Об этом заявила РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Появившиеся в западных СМИ данные о якобы угрозе для Дании со стороны российских рыбаков направлены на разрушение отношений РФ с Фарерскими островами. Ве это - часть европейской кампании против Москвы. Об этом заявила РИА «Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

Отношения между Россией и Фарерскими островами основываются еще на соглашении Советского Союза, Дании и местного правительства островов, а также на положении о взаимных отношениях в области рыболовства от 1977 года.

«В соответствии с указанным документом осуществляется ежегодное распределение квот на вылов рыбы в российских и фарерских водах с учетом взаимных интересов сторон», - напомнила дипломат.

Уже 47-я по счету сессия комиссии России и Фарерских островов по рыболовству прошла в декабре. Во время заседания стороны согласовали все квоты на наступающий год, добавила Захарова.

Датский научный сотрудник Флемминг Сплидсбоэль отметил, что Дания оказалась в глупом положении из-за того, что России удалось продлить соглашение по рыболовству на фоне конфликта на Украине. По его мнению, РФ якобы «может шпионить за Западом» через Фарерские острова.

Дания Мария Захарова Международные отношения Россия Запад МИД РФ
21 декабря 2023, 07:28
Бывшего президента Банка Латвии отправили в тюрьму за взятку в форме турпутевки
РИА «Новости»
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Рижский районный суд в Юрмале приговорил бывшего президента Банка Латвии Илмарса Римшевичса к шести годам тюрьмы и конфискации имущества за взяточничество. Он не признал вину и решил обжаловать приговор, сообщил «Sputnik Латвия».

Илмарса Римшевичса обвиняли в отмывании преступных доходов, получении взяток от Trasta Komercbanka деньгами и в виде оплаченных путешествий. Банк неоднократно просил его повлиять на решения надзирающей Комиссии по рынку финансов и капитала. Суд признал бывшего главу Центробанка виновным, отправил на шесть лет в тюрьму, установил еще год надзора и объявил о конфискации имущества.

Его сообщника предпринимателя Мариса Мартинсонса приговорили к пяти годам тюрьмы. Мужчину обвиняли в посредничестве при передаче взяток. Оба подсудимых не признали вину. Их адвокаты заявили журналистам, что обжалуют вердикт.

В Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника миграционного управления. Его заподозрили в причастности к организации нелегальной миграции.

Суд Латвия Коррупция Приговоры
21 декабря 2023, 07:23
Макрон признал провал попыток сдерживания России
РИА «Новости»
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Евросоюзу необходимо продолжать помогать Украине, даже если позиция США изменится, потому что это вопрос собственной безопасности. Об этом в эфире телеканала France 5 заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, поддержка киевского режима станет для ЕС одним из главных вопросов в 2024 году. При этом политик признал, что некоторые государства в сообществе сомневаются в целесообразности выделения денег.

«Европейская безопасность стоит на кону. Даже если в США поменяют свою позицию, то для ЕС это вопрос способности выбирать собственное будущее и вопрос безопасности», - подчеркнул президент.

Также Макрон признал, что Европа «не преуспела» в сдерживании России, а многие из попыток давления просто провалились.

Ранее французский лидер не исключил приглашения российского коллеги Владимира Путина на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии в 2024 году.

Эммануэль Макрон Россия Франция
21 декабря 2023, 07:09
Трамп сможет убедить сенаторов снова заблокировать помощь Украине — Шумер
РИА «Новости»
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Несмотря на репутацию, кандидат в президенты США Дональд Трамп способен убедить сенаторов-республиканцев встать на его сторону и заблокировать выделение помощи Украине. Лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил об этом Politico.

По мнению политика, пять республиканцев точно поддержат сделку с демократами по ужесточению миграционного законодательства в обмен на новый многомиллиардный транш Украине, 15 гарантированно выступят против. Чак Шумер заявил, что остальных сомневающихся Дональд Трамп может убедить сделать так, как он захочет.

«Он представляет собой огромную политическую силу в этой партии. И вопрос в том, поступят ли они правильно, даже несмотря на то, что знают, что Дональд Трамп самым отвратительным и злобным образом нападет на них?» - сказал он.

В конгрессе произошел раскол из-за финансирования. Республиканцы выступили против выделения дополнительной помощи Украине до тех пор, пока в стране не решат проблему безопасности на границе.

США Конгресс США Дональд Трамп Украина

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