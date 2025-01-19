19 января 2025, 18:08

ХАМАС освободил трех израильских заложниц

Global Look Press
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Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста трех заложниц. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.

«ХАМАС передал троих израильских заложниц МККК на севере сектора Газа», - отметили в сообщении.

Представитель движения Абу Убайда заявил, что в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа решено освободить трех пленных. Он отметил, что список передали израильской стороне.

В воскресенье, 19 января Израиль подтвердил прекратил огонь в секторе Газа после получения от ХАМАС списка заложников. Бригады «Аль-Кассам» отпустят трех израильских пленниц в возрасте от 24 до 31 года.

Сторона Израиля должна будет о свободитЬ 90 палестинских женщин-заключенных. Семьи освобожденных ХАМАС заложников проинформировали через представителей ЦАХАЛ.

Израиль Газ Конфликт Израиля и Палестины
19 января 2025, 18:21
Товарищество и близость в убеждениях. Президент Ирана — об отношениях с Путиным
РИА «Новости»
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Иран поддерживает позицию российского президента Владимира Путина по необходимости многополярности в мире. Об этом заявил глава государства Масуд Пезешкиан в интервью журналисту Владимиру Соловьеву.

По словам Пезешкиана, к однополярности по-прежнему стремятся Соединенные Штаты, однако Россия никогда не согласится перейти под их контроль.

«Нельзя представить, чтобы такая страна, как Россия, оказалась в рамках, когда другие решают за нее, а она лишь исполняет планы», - сказал он.

Страны мира, которым важна свобода и независимость, разделяют позицию Путина и придерживаются мнения, что миру необходима многополярность.

«Мы постепенно сближаем наши взгляды и подходы [с Путиным]. <…> У нас есть чувство товарищества и близости в убеждениях», - подчеркнул президент Ирана.

Ранее Путин и Пезешкиан заключили Договор о стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. Российский президент подарил иранскому коллеге русский самовар и картину с зимним пейзажем в память о его визите.

Международные отношения Интервью Владимир Путин Иран Владимир Соловьев
19 января 2025, 18:17
Трамп призвал спасти TikTok в США
Unsplash
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Избранный президент США Дональд Трамп призвал спасти сервис TikTok. Об этом он написал в социальной сети Truth Social.

Утром 19 января видеоплатформу заблокировали на территории всей страны. Приложение пропало из магазинов Play Market и Appstore.

«Спасите TikTok!» - написал Трамп.

Глава государства также заявил, что 20 января издаст указ о паузе исполнения закона о запрете TikTok, чтобы прийти к соглашению с социальной сетью. По его словам, сделка с TikTok может быть в виде продажи 50% сервиса новому владельцу.

Пользователи платформы в США получили уведомления о прекращении работы соцсети. В руководстве компании отмечали, что работают над восстановлением доступа к сервису.

Накануне Верховный суд США отказал TikTok в том, чтобы приостановить введение запрета социальной сети на территории страны в силу с 19 января. Трамп заявлял, что сам примет решение по судьбе TikTok.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призывал запретить видеоплатформу на территории ЕС по примеру США.

США Дональд Трамп TikTok
19 января 2025, 15:09
Евросоюз вслед за США задумался о запрете TikTok
РИА «Новости»
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Евросоюзу необходимо взять на вооружение опыт США по запрету платформы TikTok, которая стала главным источником распространения дезинформации для манипуляций на выборах. Об этом на своей странице в социальной сети X написал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он подчеркнул, что за последние годы все увидели, как TikTok стал инструментом для манипуляций различных политических сил, которые использовали платформу для продвижения своих нарративов и жонглирования общественным мнением.

«Вдобавок ко всему, платформа собирает большое количество данных пользователей, что представляет серьезную угрозу безопасности. Запрет TikTok необходимо рассмотреть и в Европе», - написал Цахкна.

Владеющая TikTok компания ByteDance приостановила работу платформы в США после решения Верховного суда по одобрению закона о блокировке социальной сети, пока им владеет китайская фирма.

В пресс-службе Белого дома заявили, что окончательное решение о блокировке платформы примет администрация нового президента Дональда Трампа.

Евросоюз Эстония TikTok
19 января 2025, 13:47
Известные модельеры отказались наряжать жену Трампа на инаугурацию
Global Look Press
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Известные модные дома отказались помогать жене избранного президента США Мелании Трамп в подборе нарядов на инаугурацию супруга. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Хотя сама Мелания и является бывшим членом модельной индустрии, с момента прихода к политической власти мир моды начал ее сторониться», - отметили журналисты.

Главный редактор Vogue Анна Винтур отказала Трамп в появлении на обложке журнала, хотя по давней традиции там публиковали фотографии первых леди США после инаугурации их мужей. Во время предвыборной гонки на обложке даже красовалась вице-президент Камала Харрис.

Модный дом Dior, сотрудничавший с семьей Трамп в течение долгого времени, отказался наряжать Меланию в одежду своего производства. Жена избранного президента составила гардероб самостоятельно.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет 20 января в Вашингтоне.

Мода США Дональд Трамп

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