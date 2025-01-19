ХАМАС освободил трех израильских заложниц

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«ХАМАС передал троих израильских заложниц МККК на севере сектора Газа», - отметили в сообщении.

Представитель движения Абу Убайда заявил, что в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа решено освободить трех пленных. Он отметил, что список передали израильской стороне.

В воскресенье, 19 января Израиль подтвердил прекратил огонь в секторе Газа после получения от ХАМАС списка заложников. Бригады «Аль-Кассам» отпустят трех израильских пленниц в возрасте от 24 до 31 года.

Сторона Израиля должна будет о свободитЬ 90 палестинских женщин-заключенных. Семьи освобожденных ХАМАС заложников проинформировали через представителей ЦАХАЛ.