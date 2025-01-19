ХАМАС освободил трех израильских заложниц
Палестинское движение ХАМАС передало представителям Международного комитета Красного Креста трех заложниц. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia.
«ХАМАС передал троих израильских заложниц МККК на севере сектора Газа», - отметили в сообщении.
Представитель движения Абу Убайда заявил, что в рамках первого этапа сделки по прекращению огня в секторе Газа решено освободить трех пленных. Он отметил, что список передали израильской стороне.
В воскресенье, 19 января Израиль подтвердил прекратил огонь в секторе Газа после получения от ХАМАС списка заложников. Бригады «Аль-Кассам» отпустят трех израильских пленниц в возрасте от 24 до 31 года.
Сторона Израиля должна будет о свободитЬ 90 палестинских женщин-заключенных. Семьи освобожденных ХАМАС заложников проинформировали через представителей ЦАХАЛ.