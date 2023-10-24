ХАМАС освободил двух заложниц 79 и 85 лет
Боевики палестинского движения ХАМАС освободили из плена двух пожилых женщин. Об этом объявила канцелярия премьер-министра Израиля, сообщили «Известия».
«Уполномоченный по делам похищенных и пропавших без вести лиц сообщает, что сегодня (понедельник) Нурит Купер (79 лет) и Йохавед Лифшиц (85 лет) были освобождены из рук террористической организации ХАМАС», - заявили власти.
Женщин похитили 7 октября из кибуца Нир Оз. ХАМАС оставил в плену их мужей, которым больше 80 лет. Израильтянок отправили на обследование в медцентр, куда уже приехали члены их семей.
Канцелярия поблагодарила Египет и Международный комитет Красного Креста за содействие. В Израиле заявили, что ЦАХАЛ, правительство и органы госбезопасности продолжат работать над возвращением похищенных.
ХАМАС взял в заложники не меньше 222 человек. Армия обороны Израиля сообщила о тысяче плененных сторонников движения.