ХАМАС опубликовал видеообращение заложников к руководству Израиля

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На видео попали три женщины, ставшие заложницами группировки, входящей в боевое крыло ХАМАС.

Женщина на иврите рассказала о переговорах с семьями похищенных мирных жителей. Она заявила, что израильская сторона должна договориться с ХАМАС и освободить их в обмен на прекращение боевых действий.

Ранее ЦАХАЛ продолжил проводить наземную военную операцию в секторе Газа. Израильская армия 30 октября ликвидировала четырех высокопоставленных боевиков ХАМАС, а также нанесла удары по палестинскому анклаву. За прошедшие сутки военные перебросили в сектор Газа дополнительные силы.

Боевики ХАМАС заявили, что готовы к немедленному обмену заложников с Израилем. Военные палестинского движения удерживают на своей территории от 200 до 250 пленных.