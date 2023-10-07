ХАМАС опубликовал видео уничтожения израильского танка Merkava Mk4
Беспилотник ХАМАС с помощью сброшенного снаряда ликвидировал израильский танк Merkava Mk4. Кадры уничтожения с официальной эмблемой палестинского движения опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».
По информации канала, технику взорвали у границ сектора Газа. Танк прикрывал израильский пограничный пункт, который атаковали военные ХАМАС.
Танк Merkava Mk4 прославился благодаря своей неуязвимости. Израиль отказался поставлять боевую машину за рубеж.
Военные из сектора Газа атаковали ракетами Израиль. В ответ на обстрелы армия страны начала в регионе контртеррористическую операцию «Железные мечи».
Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху назвал ее полномасштабной войной. Он заявил, что ХАМАС заплатит высокую цену за обстрелы Израиля. По словам Нетаньяху, государство выйдет из этого конфликта победителем.
Президент Палестины Махмуд Аббас указал на право страны обеспечить защиту своих жителей. Он также призвал международное сообщество обратить вниманию на ситуацию в регионе.