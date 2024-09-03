03 сентября 2024, 02:57

ХАМАС опубликовал видео с убитыми в конце августа заложниками

Global Look Press
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Боевики группировки ХАМАС опубликовали видео с убитыми заложниками, тела которых нашли в тоннелях сектора Газа 31 августа. Среди них был россиянин Александр Лобанов. Об этом сообщил РБК со ссылкой на пресс-секретаря военного крыла ХАМАС Абу Обайда.

Согласно «новым инструкциям» ХАМАС, при приближении израильских войск к месту содержания заложников палестинская группировка может убить оставшихся в живых. Вместе с этим заявлением бригада «Изз ад-Дин аль-Кассам» опубликовала в своем Telegram-канале видео с еще живыми израильтянами.

Шестеро заложников называют свои имена, среди них Александр Лобанов, имеющий двойное гражданство Израиля и России. В конце видео боевики сообщили, что скоро появятся новые кадры с их «последними сообщениями».

На телах шести найденных в туннеле в Рафахе заложников были огнестрельные ранения. Вскрытие показало признаки травм, полученных ранее, а также общее запущенное состояние тел.

Израиль Военные Видео Россия Боевики Конфликт Израиля и Палестины
03 сентября 2024, 01:57
Турецкая полиция задержала молодых людей, напавших на моряка из США
РИА «Новости»
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Турецкие полицейские задержали активистов, которые напали на американского моряка в Измире и надели на его голову мешок, сообщило издание Aydınlık. В руках правоохранителей оказались 13 молодых людей, включая председателя Союза молодежи Турции (TGB) Каяхана Четина.

Четин возглавил акцию протеста. Он заявил, что турецкая молодежь не будет «утешать американских солдат», которые встали на защиту Израиля и выступили против Палестины.

«Американским солдатам с окровавленными руками не место в Турции!» - отметил председатель TGB.

Члены Союза молодежи Турции выцепили прибывшего в Измир американского моряка и надели ему на голову мешок. Собравшиеся скандировали «США должны уйти».

Американское посольство подтвердило факт нападения на военнослужащего. В дипведомстве отметили, что сейчас подвергшийся атаке находится в безопасности.

США Турция Задержания Скандалы Корабли Полиция
03 сентября 2024, 00:27
Руки запачканы кровью. Местные жители в Турции избили американских солдат
Freepik
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Неизвестные напали на нескольких военных из США в Измире, прибывших в Турцию на корабле USS Wasp. Информацию об этом подтвердило в соцсети X американское посольство в стране.

«Мы подтверждаем, что американские военнослужащие на борту корабля Wasp сегодня подверглись нападению в Измире и теперь находятся в безопасности», - заявили в публикации.

В посольстве выразили благодарность турецкому правительству за быстрое вмешательство и расследование случившегося.

Пользователь с ником TGB International в соцсети X опубликовал видео с места происшествия. В подписи к ролику он заявил, что руки американских солдат «обагрены кровью» тысяч палестинцев. Судя по кадрам, на военных США напали местные жители.

Ранее десятки американцев вышли на митинг около Белого дома. Акцию протеста устроили против ударов США по Йемену.

США Турция Военные Соцсети
02 сентября 2024, 22:23
Всего несколько шагов. Доллар перестанут считать международной валютой
Freepik
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Доллар могут перестать использовать как региональную валюту и средство для международных расчетов. Об этом изданию Bankiros.ru рассказал доцент кафедры национальной экономики экономического факультета РУДН Сергей Зайнуллин.

Эксперт объяснил, что санкции против России и заморозка российских активов снизили доверие к валюте США. У россиян активы в долларах, а теперь средства в любой момент могут арестовать, изъять или заморозить.

По мнению Зайнуллина, внутриполитические проблемы в Штатах так сильно накалились, что осталось несколько шагов до начала гражданской войны. На это указали сепаратистские настроения в Техасе в начале 2024 года и покушение на кандидата в президенты Дональда Трампа.

Также положение страны ухудшилось из-за растущего общего долга, он уже выше отметки в 100 триллионов долларов.

Ранее американский предприниматель Илон Маск предсказал жителям США массовый голод. По его словам, это случится в случае победы кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис, которая не сможет выполнить предвыборные обещания по ограничению цен на еду.

Долги США Доллары США Россия Камала Харрис Экономика Покушение на Дональда Трампа
02 сентября 2024, 19:05
Лавров рассказал о стремлении Запада «развалить» Россию
РИА «Новости»
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Западные страны на протяжении долгого времени пытались «развалить» Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров, сообщило РИА «Новости».

Он рассказал, что Западу удобно иметь вместо России угасающее, зависимое и вымирающее пространство. Дипломат отметил, что антироссийская коалиция насчитывает порядка 50 стран.

По его словам, западные государства хотят, чтобы Россия утратила свои самостоятельность и силу, поэтому не прекращают вредить ей.

«История повторяется. Сегодня 50 стран собраны против России. Тоже под нацистскими знаменами, учитывая суть режима Зеленского и не только суть, а даже шевроны и знамена, которые носят бойцы так называемой украинской армии», - заключил Лавров.

Ранее министр обратился с напутственным словом к учащимся Подмосковья. Он назвал период учебы в школе важнейшим в жизни человека и напомнил выпускникам, что в ближайшее время им придется определиться с тем, какую профессию выбрать. Он пожелал учащимся успехов, а России - победы.

Сергей Лавров Россия Запад МИД РФ

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