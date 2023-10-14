ХАМАС объявил об отказе жителей Газы эвакуироваться в Египет

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Хания подчеркнул, что палестинский народ останется на своей земле, на которую имеет право.

«Не будет бегства из Газы в Египет, не будет бегства с Западного берега [реки Иордан]. <…> Я говорю своим братьям в Египте, что наше решение - остаться на нашей земле и противостоять сионистскому плану», - заявил он.

Ранее власти Израиля через ООН призвали жителей северных районов сектора Газа эвакуироваться на юг в течение суток, чтобы не пострадать во время сухопутной операции. В Армии обороны Израиля объяснили, что боевики ХАМАС укрываются в тоннелях под домами и в гражданских зданиях.

Руководство ХАМАС призвало жителей не выполнять требования Израиля. Оно назвало решение насильственным переселением. Эту позицию поддержал президент Палестины Махмуд Аббас на встрече с генеральным секретарем США Энтони Блинкеном.

Египет пока не открыл контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с сектором Газа. С палестинской территории туда приехали иностранцы после заявлений американских дипломатов об идущих переговорах об открытии границ. СМИ со ссылкой на источники сообщили, что Египет отказался пропустить людей, пока в сектор Газа не привезут гуманитарную помощь.