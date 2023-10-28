ХАМАС объявил о провале наземной операции Израиля в Газе
Палестинское движение ХАМАС объявило, что его сторонникам удалось сорвать наземную операцию израильских военных в секторе Газа. Соответствующее заявление ХАМАС опубликовал в Telegram-канале.
«Израильские оккупационные силы провалили попытки атак на сектор Газа по трем направлениям», - говорится в сообщении.
Пресс-служба движения отметила, что Израиль понес большие потери в военной технике и живой силе.
«Силы Израиля попали в засады на некоторых участках, которые ХАМАС подготовил по некоторому оборонительному плану», - отметили представители движения.
При этом в ХАМАС подчеркнули, что Израиль намерен повторить наземную операцию на палестинской земле.
Ранее пресс-служба ЦАХАЛ объявила о нанесении авиаударов по 150 подземным целям в северной части Газы в ночь на субботу. Ряд СМИ сообщали, что военные Израиля вошли в сектор вдоль государственной границы.