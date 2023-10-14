ХАМАС объявил о гибели девяти заложников после израильских атак

Читайте нас в:

«Боевое крыло ХАМАС - „Бригада Изз ад-Дина аль-Кассама“ - сообщает о гибели девяти пленных, в том числе четырех иностранцев», - указали в сообщении.

В ведомстве уточнили, что за последние 24 часа ЦАХАЛ нанес удар по местам, где находились в том числе заложники.

Ранее в северных районах сектора Газа израильские военные нашли тела взятых ХАМАС заложников. Это произошло после того, как местные жители прислушались к рекомендациям по эвакуации на юг. ЦАХАЛ начал эвакуацию трупов для дальнейшего опознания.

Кроме того, Армия обороны Израиля ударила беспилотниками по группе палестинских боевиков , которые выпустили бронетанковую ракету. Позже ЦАХАЛ зафиксировал точное попадание по месту пуска ракеты.