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«Высокопоставленные чиновники службы безопасности [Израиля] на прошлой неделе пришли к выводу, что ХАМАС хочет избежать полномасштабной войны с Израилем», - сообщило издание.

Организация не хотела бы ставить под угрозу прошлые достижения, которые улучшили жизнь жителей сектора Газа, говорили чиновники.

При этом высокопоставленный представитель ХАМАСа Салех аль-Арури утверждал, что после осенних еврейских праздников Израиль планировал «агрессию против сектора». Сейчас, по его словам, в Газе «большое количество» захваченных израильтян, среди которых «высокопоставленные офицеры» «Мы начинаем наступление, которое будет обостряться дальше, и целью является свобода палестинского народа и святых мест», - заявил он.

Представитель ХАМАСа также добавил, что военное крыло организации «не будет сидеть сложа руки, пока продолжается израильская агрессия». Министерство здравоохранения Палестины сообщило о 198 убитых и 1610 раненых.

Многие страны осудили действия террористической организации. Власти Соединенных Штатов намерены предоставить Израилю все необходимое для защиты в свете обстрелов территории. При этом Палестина указала на ответственность Израиля за обострение конфликта между странами.