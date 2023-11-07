ХАМАС обнаружил среди пленных двух россиянок

По его словам, члены ХАМАС «искали и нашли двух пленных женщин» из России.

«Мы их освободим, но необходимо остановить боевые действия», - уточнил Марзук.

Представитель ХАМАС заверил, что сможет передать россиянок и других пленных в руки Международного комитета Красного Креста только в случае прекращения огня со стороны израильской армии.

Он также отметил, что во время визита членов движения в Москву речь шла о судьбе восьми человек с российским гражданством, которых взяли в плен.

Глава МИД России Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром по гражданским делам Палестины Хусейном аш-Шейхом, в ходе которого указал на необходимость провести незамедлительную эвакуацию россиян из сектора Газа.