ХАМАС обнародовал данные об убитых в результате столкновения с Израилем

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Израильские медики в свою очередь заявили о 40 погибших и 740 раненых в связи с эскалацией конфликта.

Ранее в Израиле ввели режим чрезвычайного положения. Это произошло после того, как военные ХАМАС из сектора Газа начали ракетный обстрел городов на территории Израиля. Местные власти привели армию в полную боевую готовность.

По словам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, страна находится в состоянии войны. Он призвал население объединиться ради победы. Глава правительства добавил, что Израиль обязательно выиграет в противостоянии.