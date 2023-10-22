ХАМАС не предоставил Израилю данные о состоянии заложников

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«У нас таких данных нет, к сожалению, потому что ХАМАС такие данные не дает. Вообще никому не дает, не только нам. Все списки, которые были обещаны, мы их все еще ждем. Ничего такого не было опубликовано. Мы не знаем, сколько их там, кто в каком состоянии», - сказал он.

По мнению Бен Цви, боевики должны отпустить всех пленных. Посол подчеркнул, что нельзя держать в заложниках гражданское население, это грубое нарушение гуманитарного права.

По последним данным, число удерживаемых в секторе Газа заложников составляет не менее 212 человек. При этом многие военные числятся пропавшими без вести. ХАМАС отпустило двух заложниц-американок. Израиль поблагодарил Красный Крест за помощь. Однако после этого палестинское движение заявило, что Израиль отклонил предложение об освобождении еще двух пленных.

Обострение палестино-израильского конфликта началось ранним утром 7 октября. В этот день движение ХАМАС пустило в сторону израильских регионов тысячи ракет. Израиль начал наносить ответные удары и объявил о переходе страны в «состояние войны».

Ранее шиитское движение «Хезболла» начало проводить военную операцию против армии Израиля и атаковало позиции ЦАХАЛ на южной границе Ливана. Израильская сторона пригрозила «стереть с лица земли» иранских аятолл в случае нападения «Хезболлы». Организация пожалеет о своем решении поддержать палестинское движение, пообещал пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус.