25 июня 2024, 08:24

ХАМАС не обращался к России за военной поддержкой

Global Look Press
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Палестинское движение ХАМАС имеет достаточное количество оружия и не просит военной помощи у России. Об этом РИА «Новости» рассказал замглавы политбюро организации Муса Абу Марзук.

Представитель палестинского движения отметил, что сектор Газа производит оружие для ближнего боя. Он добавил, что палестинцы могут вести боевые действия и обходиться своими силами для противостояния Израилю.

«Нет, мы не просили военную помощь», - указал представитель ХАМАС.

Марзук приехал в Россию для встреч с дипломатами. Он провел переговоры с замглавы МИД Михаилом Богдановым. С главой дипломатического ведомства Сергеем Лавровым встреча не планировалась.

Ранее израильская авиация атаковала северную часть сектора Газа. В результате удара погибли как минимум 39 человек. ЦАХАЛ заявил, что целью обстрела были два военных объекта группировки ХАМАС.

Израильские военные подтвердили, что продолжили проводить операцию в центральном и южном районах Газы, в том числе в городе Рафах, куда в поисках убежища переместились более миллиона палестинцев.

Израиль Военные Россия МИД РФ Конфликт Израиля и Палестины
25 июня 2024, 08:50
МИД выразил надежду на спокойную реакцию Южной Кореи по соглашению России и КНДР
РИА «Новости»
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Россия рассчитывает на то, что Южная Корея с пониманием отнесется к соглашению, которое РФ заключила с КНДР. Об этом РИА «Новости» заявил заместитель главы МИД Андрей Руденко.

«Надеемся, что в Сеуле с пониманием воспримут новый договор, и там возобладает здравый подход, в том числе к отношениям с Россией», - сказал дипломат.

Он напомнил, что связи между Россией и Южной Кореей удалось сохранить, несмотря на то, что Сеул примкнул к санкционной политике Запада.

Недавно президент Владимир Путин с рабочим визитом побывал в КНДР и Вьетнаме. Глава государства подписал с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По мнению авторов издания Advance , таким образом Россия показала Соединенным Штатам, как быстро укрепляет партнерские связи.

После этого, как сообщали «Известия» , МИД Южной Кореи вызвал российского посла Георгия Зиновьева. Дипломат напомнил, что сотрудничество РФ с КНДР не направлено против третьих стран. Поэтому Зиновьев заявил, что Россия выступает против угроз и шантажа в свой адрес.

Россия Южная Корея КНДР Запад МИД РФ
25 июня 2024, 08:29
«Визит в логово зверя». В США назвали реального оппонента Трампа на дебатах с Байденом
Global Look Press
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Настоящим оппонентом бизнесмена и бывшего президента США Дональда Трампа на дебатах с преемником Джо Байденом санет телеканал CNN, который будет транслировать мероприятие. Такое мнение выразил американский миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X (бывший Twitter).

Первый раунд предвыборных дебатов в США состоится уже в этот четверг, 27 июня. На встрече сойдутся Трамп и Байден, а транслировать прямой эфир будет CNN из студии в Атланте.

«Настоящим оппонентом Дональда Трампа на дебатах в четверг будет CNN. <…> Трамп заслуживает уважения за визит в логово зверя», - высказался миллиардер.

По его мнению, Байден не принял бы участие в дебатах на телеканале Fox News, который ассоциируется с республиканцами. Сакс заметил, что у действующего президента не хватило бы духа.

Как сообщила корреспондент телеканала ABC Селина Ван, Байден активно готовится к предстоящим дебатам. По ее словам, глава Белого дома тренируется не терять равновесие 90 минут.

США Twitter Дональд Трамп Джо Байден
25 июня 2024, 07:24
МИД раскрыл условие для визита Ким Чен Ына в Россию
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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын посетит Россию, когда «сложатся все необходимые условия». Об этом РИА «Новости» заявил замглавы МИД России Андрей Руденко.

Он подчеркнул, что визит Ким Чен Ына состоится после того, как будет разработана база для подписания документов. Дипломат добавил, что северокорейский лидер выразил желание приехать в Россию и получил приглашение.

«Мы готовы принять председателя государственных дел КНДР тогда, когда стороны договорятся об этом», - заключил Руденко.

Ранее президент Владимир Путин посетил КНДР и Вьетнам. Газета The New York Times сообщила, что четырехдневная поездка российского лидера сильно разозлила Белый дом. Издание назвало визит Путина в Северную Корею серьезным напоминанием об исторических военных связях сторон.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал реакцию Запада на поездку предсказуемой. По его словам, сотрудничество России и КНДР вызывает непонимание у Европы и США.

Северная Корея Ким Чен Ын Россия КНДР
25 июня 2024, 07:18
Работа над соглашением о сотрудничестве России с Ираном приблизилась к финалу
Unsplash
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Россия планирует подписать соглашение о всеобъемлющем сорудничестве с Ираном уже в ближайшее время. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко.

«Мы рассчитываем, что это соглашение будет подписано в самом ближайшем будущем, поскольку работа над текстом уже приблизилась к завершению. Все необходимые формулировки найдены», - подчеркнул он.

По словам Руденко, осталось лишь завершить некоторые процедуры, связанные с подписанием таких документов. В этом и состоит сейчас основная задача двух стран, отметил дипломат.

О намерении России и Ирана продолжать сотрудничество ранее заявлял официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он указывал на то, что работа над упомянутым соглашением приостановилась из-за президентских выборов в Иране. В МИД России пообещали, что эта работа обязательно продолжится - двустороннее стратегическое решение о заключении договора по-прежнему в силе.

Международные отношения Россия Иран

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