ХАМАС назвал условия для начала переговоров
ХАМАС оповестил все заинтересованные стороны, что не намерен вести переговоры и договариваться о судьбе израильских заложников, пока боевые действия не окончатся. Об этом заявил глава политбюро движения Исмаил Хания. Его слова привел телеканал Al Hadath.
«Мы информировали все стороны, что дела находящихся у нас израильских пленных не будут открыты до окончания боев», - заявил Хания.
Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что боевики движения выполнили цели операции в Израиле. Он также сообщал, что палестинская сторона открыта к любым обсуждениям и политическому диалогу.
Накануне, 9 октября, ХАМАС утверждал, что планирует казнить заложников , которых он успел захватить на израильской территории. Такой вариант развития событий возможен, если ЦАХАЛ не прекратит наносить удары по гражданским объектам в секторе Газа. На начало 2023 года там проживали более двух миллионов человек.