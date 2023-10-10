ХАМАС назвал условия для начала переговоров

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«Мы информировали все стороны, что дела находящихся у нас израильских пленных не будут открыты до окончания боев», - заявил Хания.

Ранее член политбюро ХАМАС Муса Абу-Марзук заявил, что боевики движения выполнили цели операции в Израиле. Он также сообщал, что палестинская сторона открыта к любым обсуждениям и политическому диалогу.

Накануне, 9 октября, ХАМАС утверждал, что планирует казнить заложников , которых он успел захватить на израильской территории. Такой вариант развития событий возможен, если ЦАХАЛ не прекратит наносить удары по гражданским объектам в секторе Газа. На начало 2023 года там проживали более двух миллионов человек.