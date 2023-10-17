ХАМАС нанес новые ракетные удары по Сдероту

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«Бригада Изз эд-Дина аль-Кассама» обстреляла город, а также позиции ВС Израиля в районе Эшколь. До этого группировка нанесла ракетный удар по Тель-Авиву в ответ на нападение на мирных жителей», - говорится в сообщении.

Ранее представители Армии обороны Израиля заявили, что страна снова подверглась ракетной атаке и стрельбе с ливанского направления. Один снаряд удалось перехватить с помощью системы противовоздушной обороны. Вторая ракета упала в незаселенной местности.

«Хезболла» решила присоединиться к палестинским боевикам после нападения группировки ХАМАС на юг Израиля. По мнению политолога Алексея Ярошенко, присоединение организации к конфликту приведет к включению в него США. Американская сторона начнет атаки с воздуха и моря. Нынешнему президенту Соединенных Штатов это будет на руку, потому что может положительно сказаться на его возможностях быть переизбранным на пост.