ХАМАС начал использовать ракеты «Туфан»

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«Бригады Аль-Кассама объявили о вводе в бой ракеты „Туфан“. Ни одну из ее ракет до сих пор не поразили», - уточнили в материале.

Депутаты парламента Ирана ранее поддержали военную операцию палестинского движения ХАМАС против Израиля. Это произошло в начале вечернего заседания 7 октября.

Накануне выпущенная боевиками ХАМАС с территории сектора Газа ракета попала в здание отеля Regina в израильском городе Ашкелон.

Силы ХАМАС в субботу, 7 октября, выпустили тысячи ракет по Израилю и проникли на территорию соседнего государства, захватив несколько населенных пунктов. После этого власти Израиля объявили на всей территории страны режим особого положения.

Боевые действия продолжаются уже четвертый день, количество жертв среди мирного населения достигло 1700 человек. Сейчас сектор Газа, где проживают около 2,3 миллиона человек, находится без света, воды и топлива. Поставки продовольствия туда тоже прекратили.