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По информации источника, диалог между сторонами идет при непосредственном посредничестве Катара.

В настоящее время ХАМАС и Израиль обсуждают обмен 36 женщин и детей, которых вывезли на палестинскую территорию, в обмен на такое же количество палестинцев из тюрем в Израиле.

В субботу, 7 октября, боевики движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет в сторону соседнего государства, после чего проникли в приграничные районы.

Израильская армия в понедельник, 9 октября, объявила о завершении боев в городах.

Местные СМИ сообщили, что жертвами нападения со стороны палестинцев стали как минимум 800 израильтян , еще более 2400 человек пострадали. Со стороны Палестины погибли около 500 человек.