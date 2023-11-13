ХАМАС готовил вторую волну нападений на Израиль — СМИ
Участники палестинского движения ХАМАС собирались устроить вторую волну нападений на Израиль, чтобы разжечь масштабный конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщила американская газета The Washington Post со ссылкой на источники в разведсообществах четырех стран Запада и Ближнего Востока.
По данным издания, боевики ХАМАС ожидали, что новая волна атак затронет весь регион. Участники палестинского движения также рассчитывали, что очередное нападение спровоцирует мощный ответ израильской стороны.
Авторы WP указали, что члены ХАМАС подготовили запасы продовольствия, боеприпасов и снаряжения на несколько дней. Боевикам поручили в случае успеха продвигаться дальше вглубь Израиля и наносить удары по крупным городам, отметили источники американской газеты.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее призвал ХАМАС и Израиль сесть за стол переговоров. В нынешней ситуации самое главное - прекратить удары по сектору Газа и помочь мирным жителям восстановить разрушенные поселения, отметил турецкий лидер.