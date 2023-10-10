ХАМАС готовил операцию в Израиле больше года — СМИ
Операцию в Израиле готовили больше года. Об этом сообщил член руководства палестинского движения ХАМАС за рубежом Али Барака. Его слова привело агентство The Associated Press.
По информации издания, которое пообщалось с представителем движения, «атака планировалась более года».
Обострение конфликта между Израилем и Палестиной произошло в субботу, 7 октября. В этот день ХАМАС выпустил несколько тысяч ракет по Израилю, после чего вооруженные боевики и захватили несколько населенных пунктов на юге страны. При этом они расстреливали мирных жителей и брали заложников. Жертвами нападения стали более 800 человек. Около 100 человек радикалы захватили попали в плен. Четверо россиян объявили пропавшими без вести.
В понедельник, 9 октября, власти Израиля посоветовали жителям страны запастись водой, продуктами и медикаментами на трое суток пребывания в бомбоубежище.