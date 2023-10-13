ХАМАС готовил атаку на Израиль с 2022 года

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Подобная стратегия доказала свою крайнюю эффективность, подчеркнул Обейда. По его словам, сейчас Израиль вынужден идти на кровопролитие, чтобы скрыть неудачи.

Представитель ХАМАС отметил, что палестинское движение смогло завербовать 4500 боевиков, поэтому оно было готово к любому исходу событий, включая наземную операцию ЦАХАЛ.

«Если Израиль пойдет на такие действия, мы предпримем новые меры, которые приведут к значительным потерям для противника», - заявил Обейда.

Ранее газета The Times of Israel сообщала, что спецслужбы Армии обороны Израиля знали, что ХАМАС готовится в секторе Газа к военным действиям. Однако они ошибочно сочли, что идут учения и не подняли тревогу.