ХАМАС допустил присутствие ЦАХАЛ в Газе после окончания конфликта

Читайте нас в:

Речь идет о силах Израиля в Филадельфийском коридоре между Египтом и сектором Газа. ХАМАС согласился, что не будет присутствовать на палестинской стороне КПП Рафах.

«Группировка впервые заявила посредникам, что согласится на сделку», - написали авторы материала.

Движение передало список заложников, в том числе американцев, которых освободит после заключения соглашения о прекращении боевых действий.

В конце ноября во время бомбардировки сектора Газа погибла израильская заложница, еще одна женщина получила тяжелые ранения. Представитель военного крыла ХАМАС бригады «Аль-Кассам» Абу Обайда обвинил Израиль в убийстве своих граждан.