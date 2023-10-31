ХАМАС анонсировал освобождение иностранных заложников в ближайшие дни
Члены военного крыла палестинского движения ХАМАС бригады «Аль Кассам» заявили, что в ближайшее время освободят нескольких иностранных заложников, которых удерживают в секторе Газа. Об этом сказано в заявлении официального представителя группировки Абу Убайды, размещенном в Telegram-канале.
«Мы сообщили посредникам, что в ближайшие дни мы освободим ряд иностранцев», - сказал представитель бригад в ходе обращения, которое показали арабские телеканалы.
ЦАХАЛ начал ожесточенные бои в секторе Газа. Израильские военные атаковали форпост террористов ХАМАС на севере территории.
По информации СМИ, с 27 октября в Газу вошли около 20 тысяч военных Израиля. Израильская армия в анклаве использует источники разведки на месте для обнаружения и попыток освобождения заложников.