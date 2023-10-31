31 октября 2023, 21:13

ХАМАС анонсировал освобождение иностранных заложников в ближайшие дни

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Члены военного крыла палестинского движения ХАМАС бригады «Аль Кассам» заявили, что в ближайшее время освободят нескольких иностранных заложников, которых удерживают в секторе Газа. Об этом сказано в заявлении официального представителя группировки Абу Убайды, размещенном в Telegram-канале.

«Мы сообщили посредникам, что в ближайшие дни мы освободим ряд иностранцев», - сказал представитель бригад в ходе обращения, которое показали арабские телеканалы.

ЦАХАЛ начал ожесточенные бои в секторе Газа. Израильские военные атаковали форпост террористов ХАМАС на севере территории.

По информации СМИ, с 27 октября в Газу вошли около 20 тысяч военных Израиля. Израильская армия в анклаве использует источники разведки на месте для обнаружения и попыток освобождения заложников.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 22:31
Турецкие дроны Bayraktar назвали почти бесполезными в ГУР Украины
Пресс-служба Минобороны
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Офицер ГУР Минобороны Украины Владимир Валюх намекнул на бесполезность турецких беспилотников Bayraktar TB2. Об этом написало издание Defense News.

«Что касается TB2, я не хочу использовать слово „бесполезный“, но сложно найти ситуации для их использования», - заявил Валюх на мероприятии в Чехии.

Офицер отметил, что турецкие дроны чаще применяли в начале конфликта, однако сейчас их использование ограничено. Причина - укрепление обороны российской армии. По слова Валюха, последний раз Bayraktar TB2 летал не более получаса.

Турецкая компания Baykar Defence присоединилась к альянсу оборонных индустрий, который киевский режим организовал для совместного производства оружия. Компания рассчитывала запустить полный цикл производства беспилотников Bayraktar Akınci и Bayraktar TB2. Ранее представитель Baykar Defence обсудил с украинским руководством поставку БПЛА Bayraktar с интеллектуальной системой наведения.

Турция Беспилотники Украина
31 октября 2023, 20:54
Мусульманский совет США выдвинул Байдену ультиматум по сектору Газа
РИА «Новости»
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Национальный мусульманский демократический совет США выдвинул президенту Джо Байдену ультиматум. Американские мусульмане потребовали от главы Белого дома способствовать прекращению огня в секторе Газа в обмен на голоса на выборах, написало агентство Reuters.

«Национальный мусульманский демократический совет <…>, призвал Байдена использовать свое влияние на Израиль для обеспечения прекращения огня до 17:00 по восточному времени», - говорится в заявлении совета.

В случае невыполнения условий совет пригрозил мобилизовать миллионы мусульманских избирателей в США, чтобы они голосовали на выборах президента против Байдена. Совет обвинил администрацию Байдена в том, что она сыграла значительную роль в «увековечивании насилия», что в итоге привело к многочисленным жертвам среди мирного населения.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обвинил США в нынешней эскалации палестино-израильского конфликта. Российский чиновник заявил, что США продолжают подогревать конфликт.

США Израиль Джо Байден Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 20:07
Израильская полиция опознала почти 830 тел мирных граждан, погибших с 7 октября
Pxhere
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Опознание жертв атаки сторонников палестинской радикальной организации ХАМАС на Израиль, начавшейся 7 октября, продолжается. Как написал ТАСС со ссылкой на израильскую полицию, опознаны 826 погибших мирных жителей.

«Полиция Израиля на данный момент идентифицировала [останки] 826 мирных граждан, убитых во время войны», - передали полицейские.

Тысячи сотрудников правоохранительных органов круглосуточно принимают участие в сложной работе по идентификации. Также над опознанием тел работают представители Армии обороны Израиля, Минздрава страны, Института судебной медицины и волонтерских организаций.

Около 20 тысяч израильских военных вошли в сектор Газа с 27 октября. Ранее Израиль объявил о начале третьего этапа войны с ХАМАС. Операция будет сложной и кровопролитной для обеих сторон.

В секторе Газа из-за ударов израильских военных умирают дети, число погибших несовершеннолетних в регионе превысило 3,4 тысячи. Угроза для жизни несовершеннолетних не ограничивается бомбами и минометами, младенческая смертность в палестинском анклаве связана в том числе с обезвоживанием.

Ранее Госдума приняла обращение к ООН из-за массовой гибели детей и сложной гуманитарной обстановки в зоне конфликта Израиля и Палестины. Депутаты призвали остановить использование оружия.

Израиль Полиция Конфликт Израиля и Палестины
31 октября 2023, 19:25
США пригрозили принять меры из-за ударов по американским военным на Ближнем Востоке
Pxhere
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Соединенные Штаты потребовали прекратить удары по их силам на Ближнем Востоке. В противном случае США примут ответные меры, завил глава Пентагона Ллойд Остин. Об этом сообщил ТАСС.

«Мы продолжим защищать силы и граждан США в регионе. В последние дни наши военные неоднократно подвергались нападениям со стороны поддерживаемых Ираном вооруженных группировок», - сказал Остин.

Он добавил, что «неприемлемые поддерживаемые Ираном атаки» должны прекратиться. Иначе Соединенные Штаты примут дополнительные меры. Глава Пентагона отметил, что по указу американского президента Джо Байдена уже были нанесены ответные удары по объектам в восточной части Сирии.

Ранее США атаковали два связанных с Ираном объекта на территории Сирии, объяснив это самообороной. Однако по мнению некоторых экспертов, это действие было большой ошибкой, подталкивающей к войне с Ираном. Более того, есть предположение, что именно американцы ошибочно спланировали действия Израиля против ХАМАС , «Хезболлы».

США Иран Конфликт Израиля и Палестины

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