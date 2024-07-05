05 июля 2024, 09:35

Хакеры похитили подробности технологий ChatGPT

Unsplash
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Неизвестная группа хакеров получила доступ ко внутренней переписке компании OpenAI, которая создала чатбот ChatGPT. Об этом сообщило издание The New York Times.

По информации источника, злоумышленники похитили подробности о разработке технологий искусственного интеллекта. Руководство компании уже уведомило совет директоров компании и сотрудников об утечке, однако решило отказаться от публичного релиза по ситуации, так как сведения о партнерах и клиентах не были скомпрометированы.

При этом руководство OpenAI не рассматривает ситуацию как угрозу национальной безопасности.

«В компании полагают, что хакер являлся частным лицом, который не имеет связи с правительством другой страны. Федеральные органы также не получали заявления об утечке», - отметили журналисты.

Ранее в НАТО пригрозили применением пятой статьи устава при кибератаке.

Хакеры Технологии ChatGPT
05 июля 2024, 07:52
Эксперт оценил ситуацию на газовом рынке Европы
РИА «Новости»
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Нисходящая тенденция на газовом рынке Европы вряд ли сохранится, так как его участники пришли к «балансировке». Об этом РИА «Новости» сказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков.

По его словам, по индексу TTF средняя стоимость газовых фьючерсов в Европе по итогам первых шести месяцев уменьшилась на 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, до отметки порядка 330 долларов.

«Наверное, мы пришли к некоторой балансировке рынка. Думаю, что динамика цен будет зависеть от множества факторов. В частности, от роста потребления в Азии, однако это уже долгосрочная перспектива», - сказал экономист.

Юшков добавил, что до 2030 года крупные заводы по сжижению газа появятся в Австралии, Катаре и США.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак назвал условие сохранение транзита газа в Европу через Украину.

Газ Европа
05 июля 2024, 07:29
Глава Минобороны Британии лишился места в парламенте
Pxhere
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По итогам выборов министр обороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте. Об этом сообщил телеканал Sky News, ссылаясь на данные избирательной комиссии.

Шаппс выдвигался от консервативной партии. Глава оборонного ведомства набрал 16 тысяч голосов в своем избирательном округе. Его главным оппонентом стал представитель партии лейбористов Эндрю Льюин. Он набрал почти 20 тысяч голосов, тем самым одержав победу.

Оппозиционная партия лейбористов вышла вперед на выборах в новый парламент, согласно данным опроса института Ipsos UK. Она получила 410 мандатов, тогда как консерваторы - всего 131 мандат. Рейтинг последних начал падать еще с осени 2021 года. Впервые за 14 лет консервативная парти уйдет оппозицию.

По итогам выборов министр обороны Великобритании Грант Шаппс потерял место в парламенте. Об этом сообщил телеканал Sky News , ссылаясь на данные избирательной комиссии.

Великобритания Выборы в Великобритании Выборы
05 июля 2024, 06:21
Бывшего президента Бразилии обвинили в участии в группировке
Unsplash
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Федеральная полиция выдвинула обвинения бывшему президенту Бразилии Жаиру Болсонару в присвоении государственного имущества и участии в преступном сообществе. Об этом сообщил сайт G1.

Политик стал фигурантом уголовного дела о ювелирных украшениях. Болсонару и его бывших советников обвинили в том, что они присвоили полученные в качестве подарков драгоценности стоимостью несколько миллионов долларов.

Федеральная полиция предъявила бывшему президенту обвинения в нескольких преступлениях, в том числе растрате, присвоении госимущества, отмывании денег и участии в преступном сообществе. Он не признал свою вину. По версии следствия, в деле замешаны еще 11 человек.

Болсонару обвиняли также в организации беспорядков в Бразилиа. В январе 2023 года сотни людей вышли на улицы, не согласившись с результатами выборов.

Уголовное дело Коррупция Преступления Бразилия Жаир Болсонару
05 июля 2024, 04:40
Мужчина решил повторить сюжет из порно и получил химический ожог
Freepik
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Англичанин, вдохновившись порнофильмом, решил разнообразить секс с возлюбленной, а в итоге получил химический ожог. Об этом написала газета Daily Mirror.

По данным издания, 39-летний Нейт Хилл хотел добавить страсти в отношения со своей партнершей. В поиске вдохновения пара решила вместе посмотреть порно. После чего женщина предложила возлюбленному избавиться от волос в паху, чтобы повторить один из эпизодов фильма.

Мужчина пошел в ванную, чтобы воспользоваться кремом для удаления волос. Но после этого он почувствовал невыносимое жжение. Смыв крем, он увидел, что кожа в паху покрылась волдырями.

На лечение ожогов ушло несколько недель. Пострадавший использовал заживляющие мази и прикладывал к паховой области замороженные овощи. На протяжении этого периода ему нельзя было заниматься сексом.

Ранее в Канаде молодая пара попыталась заняться сексом машине прямо на ходу. В результате автомобиль вылетел с дороги, перевернулся и врезался в дерево, а нетерпеливые возлюбленные получили серьезные травмы.

Великобритания Болезни Секс

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